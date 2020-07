Ruim honderd boze boeren uit de Achterhoek zoeken confrontatie op met milieuactivist Vollenbroek

De tocht was georganiseerd door de afdeling Oost-Achterhoek van actiegroep Farmers Defence Force. De bedoeling was om een brief (‘namens alle boze en teleurgestelde boeren in Nederland’) te bezorgen bij Vollenbroek, die met zijn organisatie het stikstofbeleid van de regering aanvocht bij de Raad van State.

Sinds MOB die zaak vorig voorjaar won, vrezen boeren dat de regering hen maatregelen zal opleggen om hun stikstofuitstoot te verminderen. Minister Schouten van landbouw wil onder meer dat melkveehouders dit najaar hun koeien een aangepast rantsoen voeren, zodat de dieren minder stikstof uitscheiden. De door de boeren verminderde uitstoot moet mogelijk maken dat er tijdelijk stikstofuitstoot kan plaatsvinden bij de bouw van 75.000 woningen en de verbreding van zeven snelwegen.

De boeren uit de Achterhoek zien Vollenbroek als degene die verantwoordelijk is voor deze maatregelen. ‘Mede door u wordt de agrarische sector in een hoek gedreven die wij niet willen. We worden door u en de politiek monddood gemaakt’, schrijven zij in hun brief.

‘Het was een gezellige discussie’

Vlak voor Nijmegen heeft de politie de colonne van tractoren van de snelweg geleid. Vollenbroek, die bereid was de groep te woord te staan, werd met een politieauto van huis gehaald en naar de verzamelde boeren gebracht. De politie stond tien van hen toe om de brief aan Vollenbroek te overhandigen. “Tot nu toe wilde Farmers Defence Force niet met mij praten, dus dit gesprek is winst”, zegt Vollenbroek woensdagochtend desgevraagd. “Het was een gezellige discussie en we zijn prima uit elkaar gegaan.”

Farmers Defence Force voelt zich des te meer door Vollenbroek aangesproken nu MOB deze week een nieuwe rechtszaak over het stikstofbeleid heeft gewonnen. Het gaat daarbij om de gegevens van 3500 veehouders die tussen 2015 en 2019 hun bedrijf, en dus hun stikstofuitstoot, hebben uitgebreid. Volgens het toen geldende Programma Aanpak Stikstof (Pas) hoefde voor deze uitbreiding geen vergunning aangevraagd te worden, als de toename van de uitstoot gering was. Maar nu de Raad van State het Pas ongeldig heeft verklaard, zijn de 3500 veehouders volgens MOB in overtreding: zij stoten wel stikstof uit maar beschikken niet over een vergunning. MOB wil deze veehouders daarom voor de rechter dagen en heeft daarvoor hun bedrijfsgegevens nodig. Het ministerie van landbouw wilde die niet verstrekken, maar moet dat volgens een uitspraak van de rechtbank in Groningen van dinsdag alsnog doen, uiterlijk eind deze maand.

Boeren hebben het gevoel dat zij hiermee vogelvrij verklaard zijn. Vollenbroek wijst erop dat MOB niet alleen de landbouw op de korrel heeft, maar ook strijdt tegen de stikstofuitstoot van energiecentrales en de luchtvaart.

Minister Schouten heeft eerder laten weten dat zij de zogeheten ‘Pas-meldingen’ van de 3500 veehouders wil omzetten in een vergunning. Om dat mogelijk te maken, moet elders in Nederland de stikstofuitstoot eerst afnemen. Nederland is volgens de Raad van State namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de totale hoeveelheid schadelijke stikstof die neerslaat op de natuur niet toeneemt.

Twee boeren aangehouden

De tractoroptocht naar Nijmegen was een van vele boerenacties van de afgelopen dagen. Tractoren blokkeerden deze week snelwegen en distributiecentra van supermarkten. Ook voor de komende dagen zijn er acties aangekondigd. De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland hebben inmiddels een verbod ingesteld op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Woensdagochtend werden tientallen boeren opgepakt bij een protest in Drenthe. De boeren blokkeerden de toegang tot een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster.

In Noord-Brabant werden eerder twee jonge boeren (17 en 22) aangehouden op verdenking van bedreiging en poging tot doodslag. De 17-jarige zou afgelopen zondag met een tractor zijn ingereden op een groepje marechaussees. De 22-jarige zou ervoor gezorgd hebben dat een dienstauto van de marechaussee in de berm belandde.

