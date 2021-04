Rotterdamse Tweebosbuurt kwaad over sloop: ‘Arbeiders worden weggedrukt door mensen van buiten de stad’

Met grote regelmaat komt de politie voorbijrijden. Even kijken naar de demonstranten, die maandagochtend op de stoep tegenover de te slopen panden staan en hun stem laten horen. Op de hekken voor die panden hebben ze vlaggen opgehangen. ‘Wij wonen hier goed! Sloop ons niet wij blijven’, staat er op een van de vlaggen. ‘Baas in eigen wijk’, staat op een bord dat tegen het hek is gezet. Net als ‘wonen = een recht’.

Maar dat ze vandaag door de politie in de gaten worden gehouden, vinden ze hier maar niks. “Voor ons hoeven ze niet bang te zijn hoor”, zegt Rotterdammer Edwin Dobber (51) gekleed in Feyenoord-trainingspak, zijn blik op scherp. “Of ik boos ben? Nou, absoluut. Reken maar. Ik ben al drie jaar boos. Want ze nemen ons gewoon niet serieus. Maar die slopers doen ook maar gewoon hun werk.”

Van alle actievoerders is Dobber de luidste: toen er een paar dagen geleden in metershoge letters ‘Vestia Ratten’ op de slooppanden verscheen, werd aan hem gevraagd of hij dat soms gedaan had. “Want ja, ik had precies die tekst ook op mijn raam gehangen. Maar je denkt toch zeker niet dat ik dat kan, met mijn kapotte rug?”

Sociale huurwoningen gaan naar vrije sector of komen te koop

Vestia is de Rotterdamse verhuurder van de sociale woningen die nu gesloopt worden. Drie jaar geleden liet de wooncorporatie de bewoners per brief weten ruim 524 sociale huurwoningen te willen neerhalen. Daar wil het 374 woningen voor terugplaatsen, blijkt uit gegevens op de eigen site. 137 van die huizen worden opnieuw sociale huurwoningen, maar 101 huurwoningen gaan de markt op in de duurdere, en voor veel huidige bewoners onbetaalbare, vrije sector. 143 huizen komen bovendien te koop te staan, ook in de voor deze Rotterdammers vaak prijzige vrije sector.

De Tweebosbuurt-plannen passen in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en de gemeentelijke woonvisie, stelt Vestia. ‘In 2030 is het aantal middeldure en dure woningen toegenomen’, staat in dat plan, dat dateert uit 2017. ‘Rotterdammers kunnen hierdoor doorgroeien en hoeven niet langer voor een groter huis de stad uit te trekken.’

Protestborden in Tweebosbuurt waar sociale huurwoningen tegen de grond gaan. Beeld Otto Snoek

Maar de bewoners van deze buurt zijn het niet eens met dat plan. ‘Woonvisie is sloopmissie’, staat er op een spandoek. Bewonersverenigingen uit buurten waar dergelijke ontwikkelingen ook plaatsvinden hebben de krachten onlangs gebundeld. Als ‘Recht op de stad’ verzetten zij zich. In de De la Reystraat, op een steenworp afstand van de Kop van Zuid, is verzet vergeefs gebleken. Hier begint nu, ondanks verzet tot in de rechtszaal aan toe, de sloop van het eerste blok.

‘Zo haal je oud stuk Rotterdam weg’

Vorige week ging een laatste kort geding tegen de sloop nog verloren. “We kennen elkaar hier in deze buurt allemaal”, zegt Corrie Hagendijk (74) die komt aanrijden in een elektrische scootmobiel. “Maar de mensen uit deze sloopwoningen zijn nu allemaal verdwenen.” Tegen hun zin in, zegt ze. “Veel van hen zijn helemaal uit Rotterdam vertrokken. Naar Spijkenisse, en naar Barendrecht. Ze hebben die mensen goed verdreven.” Kijk nou eens, zegt ze dan: “Deze woningen zijn toch gewoon mooi? Die had je net zo goed kunnen renoveren. Nu haal je een oud stuk Rotterdam weg.”

Opnieuw rijdt de politie voorbij, maar het protest is vreedzaam. Een muziekgroepje treedt op, op de panden worden foto’s van vroeger geprojecteerd. Ellen Verkoelen, fractievoorzitter van 50Plus, een oppositiepartij in de Rotterdamse raad, kijkt toe. “Hier wonen mensen met fatsoenlijke banen hoor”, zegt ze, “en deze arbeiders worden gewoon weggedrukt. Het lijkt soms wel of de Rotterdammers hier zelf paria’s zijn. Want kijk maar naar wat hier straks komt wonen: allemaal mensen van buiten de stad.”

Lees ook:

Bewoners redden Rotterdamse Fazantstraat van de sloop

Na een succesvol bewonersprotest ziet de gemeente Rotterdam af van de sloop van 216 goedkope woningen. Is de Fazantstraat een voorbeeld voor andere beoogde sloopbuurten?