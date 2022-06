Rotterdamse brug tóch niet ontmanteld na bedreigingen tegen bouwer van superjacht Jeff Bezos

Het bericht over een monumentale brug in Rotterdam die moet wijken voor het superjacht van multimiljardair Jeff Bezos ging begin dit jaar de wereld over. De ontmanteling van een monument voor het speeltje van één van de rijksten der aarde leverde een storm van kritiek op. De Nederlandse scheepsbouwer heeft de gemeente Rotterdam nu laten weten voorlopig af te zien van de plannen.

De ophef ontstond in februari, nadat de regionale zender RTV Rijnmond berichtte over plannen van scheepswerf Oceanco, om ‘de Hef’, zoals de brug heet, te ontmantelen. Dat is nodig, omdat het nieuwe zeiljacht van de Amerikaanse Amazon-oprichter te hoog is om vanuit de scheepswerf in Alblasserdam onder de brug door te varen. De driemaster van 127 meter lang inclusief helikopterplatform is het grootste zeiljacht ooit in Nederland gebouwd.

Veiligheid bedrijf in geding

Oceanco is zich rot geschrokken over de maatschappelijke onrust. Als gevolg van de berichtgeving voelen medewerkers van de scheepswerf zich bedreigd en vreest het bedrijf voor vandalisme. Dat blijkt uit een beroep dat Trouw deed op de Wet Openbaarheid Bestuur om documenten over de ontmanteling boven water te krijgen. De gemeente Rotterdam noemt de bedreigingen en de vrees voor vandalisme als een argument om een deel van de stukken niet openbaar te maken.

Eerder dreigden duizenden Rotterdammers met het gooien van eieren naar het superjacht van Bezos tijdens een eventuele doorvaart. Hoe het schip nu wordt afgeleverd bij Bezos is onbekend. Het bedrijf kan ervoor kiezen om het schip dichterbij zee af te bouwen. Oceanco weigert in te gaan op vragen over de kwestie.

Het jacht van Bezos in aanbouw op de jachtwerf van Oceanco in Alblasserdam. Beeld AP

Jarenlange lobby voor ontmanteling

Kort na de berichtgeving zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb tijdens een dienstreis in Colombia dat hij de opwinding ‘nogal bijzonder’ vond. Er was nog helemaal geen vergunningsaanvraag ingediend of een besluit genomen. Wel werd al jaren op ambtelijk en politiek niveau gesproken over ontmanteling van de monumentale brug voor superjachten.

Scheepswerf Oceanco en hun branchevereniging lobbyen al lange tijd om de hinderlijke onderbreking van de doorvaart te omzeilen, blijkt uit de vrijgegeven stukken. In december 2017 was er al politieke steun van de drie verantwoordelijke wethouders voor ontmanteling van De Hef, onder meer vanwege het belang voor de werkgelegenheid. De kosten en risico’s moesten voor rekening komen van de scheepswerf. De scheepsbouwer zette de plannen destijds niet door.

Inmiddels is er een overeenkomst opgesteld met scheepswerven in de regio Rotterdam. Het is de bedoeling dat mocht De Hef ontmanteld worden, deze er twee keer per jaar uitgaat voor maximaal drie weken. Eerst moet er een vergunning worden aangevraagd.

