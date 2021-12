Rotterdamse brandweer in ‘opperste staat van paraatheid’ met oud en nieuw

Met een extra beveiligd brandweervoertuig en 550 brandweermensen en vrijwilligers gaat Rotterdam met oud en nieuw de stad heel proberen te houden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is men in “opperste staat van paraatheid".

“Door de combinatie van de jaarwisseling én corona kan het zijn dat mensen anders gaan reageren", zegt een woordvoerder. “We hebben nu geen aanwijzingen of signalen dat er mensen gaan rellen, maar we willen voorkomen dat we verrast worden.”

De veiligheidsregio kwam in november wel voor een verrassing te staan, toen het rond de Rotterdamse Coolsingel schijnbaar plotseling uit de hand liep na een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De politie was voorbereid op tientallen relschoppers, maar belandde uiteindelijk in een ‘orgie van geweld’, aldus burgemeester Aboutaleb. Politiewagens, scooters en winkels werden vernield en de politie moest met scherp schieten. Vijf mensen raakten uiteindelijk gewond door kogels en ook agenten liepen verwondingen op.

Geen avondklok, wel vuurwerkverbod

Komende oud en nieuw zijn er nog steeds coronamaatregelen van kracht. “Gelukkig hebben we nu geen avondklok, maar vuurwerk mag bijvoorbeeld niet", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. “Het kán zijn dat mensen het zat zijn.”

De extra beveiligde brandweerwagen heeft net als ME-voertuigen gaas voor de ramen. Het voertuig wordt “niet standaard ingezet” maar staat klaar om in het uiterste geval gebruikt te kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld als er bij een band in de buurt met stenen wordt gegooid. Door het gaas lopen de brandweermensen die binnen in de wagen zitten geen gevaar op verwondingen.

De veiligheidsregio benadrukt dat met oud en nieuw altijd dergelijke maatregelen worden getroffen, al zorgt het samenwerkingsverband van hulpdiensten dit jaar wel voor zo'n honderd mensen meer. “De afgelopen jaren is het aantal incidenten meer geworden”, zegt de woordvoerder. “De jaarwisseling is gewoon altijd de drukste en gekste tijd van het jaar.”

