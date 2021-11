Rotterdammers worden gek van studentengebral in de nacht: ‘Om de paar minuten klinkt er geschreeuw’

Nee, écht uitzien naar het weekeinde deed hij de afgelopen dagen niet. Rabi Schults, 33 en net vader geworden, weet namelijk zeker dat het dan weer bal zou zijn in zijn straat. “Honderd procent zeker zelfs. Als je ziet wat hier tussen pakweg twaalf en vijf uur ‘s nachts op straat loopt, en hoeveel herrie dat maakt, dan schrik je.”

Ook daarom pakt Schults, die niet op de foto wil, zijn biezen. “Ik ben hier in Kralingen opgegroeid en heb er 33 jaar gewoond. Om mijn huis heen zaten een jaar of tien geleden twee studentenhuizen. Nu zijn dat er tien.”

In veel van die huizen vinden feesten plaats, legt Schults uit, vaak gegeven door studenten die zich onder invloed weinig van anderen aantrekken. Dat trekt Schults niet langer. “Nu slaapt mijn kind er nog doorheen, maar hoe lang duurt dat nog? Ik heb zelfs een keer, nadat ik gewoon werd genegeerd toen ik vroeg of het zachter kon, een deur ingetrapt. Om een feestje te stoppen.” En dat, zegt Schults, “wil ik niet meer”.

Recordaantal studenten

Afnemen zal het probleem niet zomaar, weten betrokkenen. De aanwas van studenten in Kralingen is enorm. De Erasmus Universiteit noteert dit jaar in totaal meer dan dertigduizend studenten, een record.

Wethouder en loco-burgemeester Vincent Karremans (VVD) kent het dossier goed. Hij was in het verleden president van RSC, het Rotterdamsche Studenten Corps. “Rotterdam is steeds populairder geworden als studentenstad. Dat is positief, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Dat zien we nu in Kralingen. Daar botsen verschillende leefstijlen met elkaar. De mate van overlast is enorm pittig voor bewoners. Ik hoor schrijnende verhalen.”

Na een volgens bewoners te lange fase van praten en overleggen is het voor het Rotterdamse bestuur tijd voor actie. Deze maand nog wil wethouder Karremans een plan presenteren. Details daarvan wil hij nog niet wil onthullen. Hij heeft ervoor om tafel gezeten met de studentenverenigingen, de politie, de universiteit en de klagende bewoners. “Handhaving maakt zeker deel uit van deze nieuwe aanpak”, zegt hij. “De tijd van het lief vragen of studenten rustiger aan willen doen is voorbij.”

Zero tolerantie

Natuurlijk geven studenten weleens een feestje, zegt de wethouder. “Ik snap dat studenten een leuke studententijd willen hebben. Dat moet kunnen. Rotterdam wil zeker een studentenstad zijn. Maar woonoverlast veroorzaken? Dat hoort niet. Ik begrijp dat gedrag ook niet. Voor studenten die om vijf uur ‘s nachts de buurt wakker schreeuwen heb ik nul komma nul begrip. En sterker nog: nul komma nul tolerantie.”

Voor het ‘verkameren’ van woningen wordt in Rotterdam geen vergunning meer afgegeven. Maar voor veel bewoners voelt dat als te laat: beleggers hebben al volop huizen opgekocht en er studentenwoningen van gemaakt.

“Dit is een onderschat probleem”, zegt Sanneke van Hassel, schrijver van beroep. “In mijn straat is 60, 70 procent verkamerd. Er wonen bijna geen gezinnen met kinderen meer hier. Dit lijkt een rustig straatje, maar ‘s nachts is er om de zoveel minuten geschreeuw. Bij ons is het vrijwel iedere dag weer stoelendans. Wie slaapt waar? Mijn man kan niet tegen oordopjes, dus hij gaat steeds ergens anders liggen. Ik spreek studenten best vaak aan, maar ze blijken dan vaak stomdronken. Als ik me omdraai zeggen ze hele lelijke dingen.”

Van Hassel ziet ‘een soort klassenjustitie’: “Als dit gedrag door anderen en elders in de stad zou plaatsvinden, was het keihard aangepakt.”

Balende studentenvereniging

Chiel Stalenhoef, de voorzitter van Laurentius, een van de grote studentenverenigingen in Kralingen, baalt. “Dit is een hele vervelende situatie. We hebben 1250 leden, dat zijn er veel. Vaak weet ik niet wat er speelt, ook omdat de politie vanwege de privacywetgeving niet zomaar mag doorgeven waar er meldingen zijn geweest. Maar wij willen graag onderdeel zijn van de oplossing. Als ik van overlast te horen krijg, gaan we als vereniging handelen. Dan zorg ik er voor dat studenten langs gaan bij de buren en hun excuses aanbieden. Dan wordt er ook om beterschap gevraagd.”

Spreid studenten over de stad, stelt Sanneke van Hassel voor. Maar een oplossing voor de korte termijn is er niet, denkt Rabi Schults. Hij kan er wel een bedenken: bekeuren. Zelf zal hij andere tijden niet meer meemaken. “Ik ben over vier maanden vertrokken.” Of dat jammer is? “Ja. Maar ik vertrek vanwege de studenten.”

Studentensteden pakken de kamerverhuur voor studenten aan. Ze willen overlast tegengaan en de ‘leefbaarheid’ vergroten. Groningen, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht, Tilburg, Wageningen, Enschede en Amsterdam hebben al concrete maatregelen. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw.