Rotterdammers eren hun ‘nach-burgemeester’

Op een scherm aan de gevel van Rotterdam Centraal worden donderdag en vrijdag gedichten van Jules Deelder getoond. Rotterdam rouwt.

Alles blijft

Alles gaat voorbij

Alles blijft voorbijgaan

Een groot zwart scherm bij de uitgang van Rotterdam Centraal Station toont een harde waarheid aan de reizigers die donderdagmiddag in Rotterdam aankomen: Jules Deelder is over­leden.

“Ja, hij is dood, hè? Erg zeg. Hij was toch de nach-burgemeester van de stad”, zegt ras-Rotterdammer Tom van de Geest, met grote ogen achter zijn ronde bril. De t in nacht spreekt hij niet uit, de r rolt niet, maar glijdt. “Ik kende hem niet, joh, alleen zijn gedichten. En ik zag hem ook nooit eigenlijk. Behalve bij Sparta, daar kom ik vaak, dan hoorde je hem wel schreeuwen.”

Binnen staat Arno Leblanc, woordvoerder van de NS, voor een groot scherm in de hal. Hij tuurt aandachtig. Om de paar minuten verschijnt een gedicht van Deelder, maar niet het goede, vindt hij. Leblanc, zelf geen Rotterdammer, vindt het belangrijk dat de man in het zwart op gepaste wijze wordt geëerd. “Ik wil graag het gedicht voorbij laten komen dat Jules Deelder speciaal voor de opening van het vernieuwde station Rotterdam Centraal schreef, in 2014.”

Rotterdam Centraal. ‘Zijn gaan is een komen, zijn komen een gaan.’ Met dit gedicht maakte zijn familie bekend dat Jules Deelder is overleden. Beeld Otto Snoek

Rotterdammert

De ene na de andere reiziger haast zich door de toegangspoortjes naar de uitgang. Op weg naar een kerstborrel blijft Marlieke Kroon even hangen in de stationshal. “Ik schrok toen ik vanochtend het nieuws op mijn telefoon zag. Hij was natuurlijk een echte Rotterdammert” , in dit geval juist uitgesproken met een extra t. “Hij was geweldig, ik zag hem niet zo lang geleden nog jazzplaatjes draaien in een café.”

Ondertussen verschijnt op het gezicht van Leblanc een grote glimlach. Het is gelukt zijn favoriete gedicht geprojecteerd te krijgen, maar hij is nog niet klaar. “Nu zie je ’m elke acht minuten, straks om de drie. Ook morgen laten we dat zo. Dat heeft deze man toch wel verdiend.”

Daar verschijnt het gedicht net. De slotzinnen lijken voor deze dag geschreven.

Stations zijn als havens

voor de dolende ziel.

Begin van het daar en

eind van het hier.

