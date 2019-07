Rotterdam wint in strijd om nieuwe oeververbinding

Verliezers Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard krijgen een troostprijs.

In de regio Rotterdam is dringend een nieuwe oeververbinding nodig om de Van Brienenoordbrug te ontlasten, en de dagelijkse files daar te verminderen. De verbinding komt in de stad te liggen, precies zoals wethouder Judith Bokhove (mobiliteit) zich wenste.

Lokale en regionale overheden namen woensdagavond het besluit. Het welvarende Kralingen aan de noordoever krijgt straks een directe verbinding met Feijenoord in het arme Rotterdam-Zuid. Of er een brug of een tunnel zal komen, moet nog worden besloten.

Met het advies komt een einde aan ruim een half jaar hevig lobbywerk in de regio Rotterdam-Rijnmond. In november gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) het startschot voor de slag om de oeververbinding. Met de regiogemeenten reserveerde ze 480 miljoen euro voor een nieuwe oversteekplaats. Met dat geld zijn de kosten van een brug voor naar schatting driekwart gedekt, een eventuele tunnel met metrobuis gaat veel meer kosten.

Concurrentiestrijd

Wat volgde was een concurrentiestrijd tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard aan de ene kant en Rotterdam aan de andere. Beide probeerden te bewijzen dat hun oeververbinding de lokale verkeerscongestie het beste bestrijdt, en tegelijkertijd de sociale en economische positie van het achterland bevordert.

Uiteindelijk bleek de tweede stad van Nederland toch sterker dan de twee kleine buren. De vele files op de nabijgelegen Van Brienenoordbrug moeten met een nieuwe brug verdwijnen, of in ieder geval sterk verminderen.

Ook zal Rotterdam-Zuid, een verloederd stadsdeel dat juist een oplapbeurt krijgt, beter bereikbaar worden: studenten kunnen via een brug of tunnel naar de universiteit, werknemers naar hun werkplek.

De winst van de een is het verlies van de ander. Terwijl er vijf kilometer verder een brug of tunnel komt, zullen de bewoners van de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard moeten blijven omrijden om Ridderkerk te bereiken. En veel vervelender: forensen en ander doorgaand verkeer zullen door hun gemeenten blijven razen om vervolgens stil te staan voor de ook al zo drukke Algerabrug over de Hollandse IJssel, een ander knelpunt.

Drechtsteden

Het voorstel van Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard was voornamelijk bedoeld als oplossing van die verkeerscongestie, al zou ‘hun’ oeververbinding ook ten goede komen aan de bereikbaarheid van de Drechtsteden. Ook waren er in het plan vierduizend nieuwe woningen opgenomen.

Vervoerdersvereniging Evofenedex treurt het meest om de verloren strijd. Haar leden hadden veel te winnen bij een oversteekplaats naar Ridderkerk en de Rotterdamse haven. “De regio krijgt helaas niet de bereikbaarheidsimpuls die het nodig heeft. Dat is een gemiste kans”, zegt Machiel van der Kuijl van Evofenedex.

De twee gemeenten tonen zich goede verliezers. “We hadden natuurlijk het liefst een keuze voor de verbinding Ridderkerk-Krimpenerwaard gezien. Voor de economie was de extra oeververbinding echt de beste oplossing geweest”, zegt wethouder Ria Boere van Krimpenerwaard. Krimpen aan den IJssel laat via een woordvoerder weten teleurgesteld te zijn, maar in te zien dat het Rotterdamse plan meer pluspunten telt.

De twee gemeenten hebben een troostprijs overgehouden aan de zes uur durende vergadering die het wegslikken van de teleurstelling iets makkelijker maakt. Hun beruchte Algerabrug krijgt een opknapbeurt van 90 miljoen euro en wordt wellicht zelfs vervangen. Een ‘win-win’, zei wethouder Bokhove van Rotterdam. Het maximaal haalbare resultaat, zo zegt haar collega Boere van Krimpenerwaard.

