Rotterdam wil meer ‘hufterhutten’ voor veroorzakers woonoverlast

Wegens succes uitgebreid: ‘tuigdorp’. Rotterdam breidt het aantal zogeheten Skaeve Huse uit van elf naar vijftien. In de groene mini-huisjes aan de rand van de stad huisvest de gemeente niet te handhaven overlastveroorzakers. Voor zover bekend heeft Rotterdam na de uitbreiding de grootste verzameling van deze noodwoningen op één locatie.

De bewoners van de uit Denemarken overgewaaide Skaeve Huse zijn geen lieverdjes. Ze verblijven onder meer in de Rotterdamse chaletjes vanwege intimidatie, geweld, urineren in de portiek en het in woede naar buiten slingeren van meubilair. Vaak hebben ze een combinatie van psychische problemen en verslaving. In hun nieuwe huisje staan ze permanent onder toezicht en krijgen ze intensieve zorg. Ook andere steden hebben Skaeve Huse, soms met een andere categorie bewoners.

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga (VVD) is kort over de reden voor de uitbreiding: “Het werkt. De overlast in de wijken is weggenomen.” Daarnaast is de woonvorm bij een groter aantal bewoners van het terrein relatief goedkoper.

‘Gereduceerd tot nul’

Ook fractieleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam is enthousiast. De Skaeve Huse waren zijn kindje in zijn tijd als wethouder. De eerste bewoners arriveerden in 2017. “Het waren notoire overlastveroorzakers. Dat is in de wijken waar ze vandaan kwamen gereduceerd tot nul.”

Maar die rust in de wijken heeft een prijs. Het terrein vlak onder Rotterdam The Hague Airport doet soms daadwerkelijk denken aan een tuigdorp, zo blijkt uit een gemeentelijke evaluatie. De leiding van het kampje registreerde in een klein jaar tijd 22 bedreigende incidenten. Omwonenden hebben nergens last van, het gaat om onderling gekift: meestal is dat verbale of fysieke agressie, soms bedreiging met een mes of hamer. Spullen of woningen werden kapotgemaakt bij wijze van wraakactie. Het terrein is inmiddels afgesloten met een slagboom om beter grip te krijgen op bezoekersstromen.

Verder valt op dat de bewoners niet zichtbaar beter worden van hun verblijf in de Skaeve Huse. Uit de rapporten van begeleiders blijkt na verloop van tijd zelfs een verslechtering: van gemiddeld vier naar vijf onvoldoendes per bewoner. De opstellers van de evaluatie houden een slag om de arm. Wellicht schat een begeleider de gedragsproblemen van een bewoner pas na verloop van tijd op waarde.

Eén in gevangenis

Tot slot blijft de geplande doorstroom naar andere woonvormen – begeleid of onbegeleid – uit. Slechts drie van de dertien bewoners hadden hun Skaeve Huse ten tijde van de evaluatie weer verlaten. Van hen zit één in de gevangenis, een ander keerde niet terug uit het buitenland. “Ze zitten in ieder geval niet meer in Rotterdam”, merkt Eerdmans op.

Dat snelle resultaten uitblijven is niet gek, verdedigt wethouder Wijbenga zich via zijn woordvoerder. “Bij deze groep is een goed gesprek niet genoeg. Een Skaeve Huse is hun laatste strohalm. Het alternatief is dat we ze uit huis zetten. Dat gebeurt niet zomaar.” Veel belangrijker dan plek creëren voor een nieuwe onruststoker is het winnen van vertrouwen en het bieden van zorg aan notoire hulpweigeraars, zegt ze.

Susan van Klaveren, senior projectleider wonen en zorg bij kennisorganisatie Platform31, valt haar bij: “Dit is een hele heftige groep die een nieuwe kans krijgt. De vraag is wel hoeveel mensen je bij elkaar moet zetten. Voor de categorie van extreme overlastveroorzakers is elf wellicht een grote groep.”

