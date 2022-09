Rotterdam-West vreest voor barre winter: ‘We zorgen voor eten en warme plek’

Rotterdam-West zet zich schrap voor de naderende winter. Veel sociale huurwoningen zijn slecht geïsoleerd. De ontwikkelingen op de energiemarkt zorgen voor onduidelijkheid en paniek.

“Ik wil hier weg. Nátuurlijk wil ik hier weg. Dat wil iedereen.” Jade Corsica, 39 en alleenstaand moeder van twee zoons, de een puber, de ander zes jaar oud, schudt haar hoofd. “Ik ben ook iemand met dromen.” Dromen doet ze van een goed geïsoleerde woning, het liefst in een rustige buurt, misschien wel weg van de stad ook. Maar Corsica woont in een sociale huurwoning in het drukke hart van Rotterdam-West, een wijk vol oudere sociale huurwoningen.

Het gemiddelde inkomen in deze wijk is laag, de sociale problematiek groot en divers, zelf heeft ze ook al jaren een uitkering. Dagelijks helpt Corsica op vrijwillige basis buurtgenoten die het zwaar hebben. Ook is er altijd de zorg voor haar oudste zoon, die een beperking heeft. Zelf komt ze net rond. “Ik heb geleerd met weinig te leven. En daar ben ik trots op, want ik heb geen schulden en we redden het.”

Maar ja: wat als de energierekening opeens omhoog gaat? Als dat bedrag ook maar met vijf tientjes stijgt, vertelt ze, heeft ze al een probleem. “Dan kan ik dus opeens níet meer rondkomen.”

Kieren, gaten en tocht

Daarom is er deze herfst voor Corsica, net als voor veel anderen in deze buurt, een probleem op komst. Want stijgen zal die rekening zeker, en zich daartegen wapenen is nauwelijks mogelijk. Haar sociale huurwoning, stelt Corsica, is helemaal niet goed geïsoleerd en onder haar woning is een enorme kelder. “Mijn huis is niet goed onderhouden, je schrikt ervan.” Kieren, gaten, tocht: ze is er aan gewend. “Het is er gewoon nauwelijks warm te krijgen.”

Dat de overheid op Prinsjesdag financiële hulp heeft aangekondigd lijkt in Rotterdam-West nog niet echt doorgedrongen, ook bij Corsica niet. De informatie is voor de meeste bewoners in Rotterdam-West niet helder, zegt ze.

“Wat er door de overheid besloten wordt moet natuurlijk wél naar beneden druppelen,” zegt Bart Starreveld, de wijkpastor van Rotterdam-West. Maar de boodschap gaat langs de bewoners heen, ziet hij. “Er wordt niet gesproken in de taal van deze mensen.”

Wantrouwen in de overheid

De wijkpastor merkt bovendien dagelijks dat het vertrouwen in de overheid hier laag is. De toeslagenaffaire heeft in deze wijk, waar veel gedupeerden wonen, het vertrouwen geen goed gedaan. Hij fietst ook daarom soms ‘echt met buikpijn’ naar huis, vertelt de kerkelijk werker. “We komen in Rotterdam-West steeds vaker voor onoplosbare problematiek te staan. Mensen die de huur niet kunnen betalen, die op straat dreigen te worden gezet.”

Jade Corsica wijst naar de kelder waar veel warmte aan verloren gaat. Beeld Arie Kievit

Maar niemand zou in de kou moeten komen te zitten, vindt de wijkpastor. “We gaan er de komende maanden voor zorgen dat er ergens in de wijk altijd eten is, voor iedereen. Er komt deze winter ook een punt waar mensen altijd even warm kunnen gaan zitten.” Gedupeerden staan vaak in de overlevingsstand, weet de pastor ook. “In die stand ben je stuurloos, en helemaal niet in staat om te beseffen wat zoiets als de energiecrisis betekent. Maar we hopen ze te kunnen helpen.’’

Deze armoede wordt in Den Haag niet gezien, zegt Corsica meerdere keren. “Maar het is er dus wel, en het is bijna on-Nederlands. Het is soms zo erg dat je denkt: is dit wel echt? Kan dat hier? Ik ben zelf gelovig. Daar haal ik kracht uit.”

Betere isolatie

Buikpijn: daar spreekt ook Remco Haneveld van, de projectleider wijkverbetering van de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad. “Als wij ergens pijn in de maag van krijgen, dan is het wel van deze energieproblematiek.”

De huidige problematiek is wel ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt, zegt Haneveld. “Niet al onze woningen zijn de afgelopen jaren inderdaad gerenoveerd of beter geïsoleerd. Het is ook voorgekomen dat juist de huurders zelf niet voor renovatie open stonden. Laat mij maar zitten, dan blijft mijn huur laag: dat was hun boodschap. Daar hadden wij dan begrip voor. Want renovatie zorgt inderdaad ook voor hogere huren.” Dat is een wrang gegeven gevonden, vindt Haneveld. “Want deze winter blijkt de nood opeens heel hoog.”

Lees ook:

Huurverlaging voor tochtige woning helpt bewoner komende winter nog niet

De Tweede Kamer wil dat de huren van woningen met een slecht energielabel fors omlaaggaan. Maar voor de komende winter biedt dat geen soelaas.