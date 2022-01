Rotterdam start onderzoek naar uithuisplaatsingen bij toeslagenouders

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond houdt de eigen besluiten in dossiers van toeslagenouders die te maken kregen met een uithuisplaatsing, momenteel kritisch tegen het licht. Ook wordt er in gesprekken met ouders en kinderen gekeken naar ‘herstelmogelijkheden’.

Om in contact te komen met ouders en kinderen, werkt de jeugdbescherming samen met het Hulpteam Toeslagen 010, dat gedupeerden van de Belastingdienst in Rotterdam ondersteunt. Later is het de bedoeling zo’n zelfde samenwerking aan te gaan met de andere gemeenten in de regio Rijnmond.

Eerder gaven ook de jeugdbescherming in Overijssel en Amsterdam aan de toeslagendossiers die bij hen bekend zijn te onderzoeken. Een woordvoerder van branchevereniging Jeugdzorg Nederland zegt dat het op dit moment aan de regionale organisaties is om te bepalen hoe om te gaan met de dossiers.

Gemeentelijke steunpunten

De Tweede Kamer had gevraagd om een nationaal meldpunt voor toeslagenouders die te maken kregen met uithuisplaatsingen. Maar daar ging demissionair minister Sander Dekker voor rechtsbescherming niet in mee. Ouders kunnen zich melden bij de gemeentelijke steunpunten. Om te voorkomen dat de aanpak per regio erg gaat verschillen, zal wel samengewerkt worden tussen Jeugdzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van justitie en veiligheid, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en de Raad voor de Kinderbescherming. Zij maken een gezamenlijk plan.

Een van de problemen waar jeugdbescherming tegenaan loopt is dat zij zelf niet weten welke ouders te maken kregen met de toeslagenaffaire. Dat is privacygevoelige informatie, aldus Jeugdzorg Nederland.

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft daarom de samenwerking gezocht met het Herstelteam Toeslagen 010. Ouders wordt hiervoor om toestemming gevraagd. Volgens een woordvoerder van de jeugdbescherming heeft de toeslagenaffaire voor allerlei problemen gezorgd in gezinnen, zoals stress, verlies van inkomen en echtscheidingen. “Kinderen zijn daar dus ook slachtoffer van geworden. Om die reden zetten wij ons volop in om herstelmogelijkheden te realiseren.” De veiligheid van het kind blijft het belangrijkste uitgangspunt, benadrukt ze.

Een van de ouders die zijn uitgenodigd voor een gesprek in Rotterdam is toeslagenslachtoffer Gerrelain (36), wier drie kinderen dertien jaar geleden uit huis werden geplaatst. Haar is nooit duidelijk geworden op welke gronden haar kinderen precies zijn weggehaald, vertelt zij in een interview in deze krant. Ook is in haar ogen onvoldoende gewerkt aan hereniging van haar gezin.

Afgelopen najaar werd bekend dat minstens 1115 kinderen van ouders die te maken kregen met het ongekend harde optreden van de Belastingdienst, tussen 2015 en 2020 gedwongen niet thuis woonden. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat de toeslagenaffaire tot zeker 2008 terugloopt.

