Rotterdam omarmt massaal een gloednieuw standbeeld van ‘gewoon iemand van ons’

Ze is groot, zo groot dat je er op het plein voor Rotterdam CS niet omheen kunt. Kijken doet ze de stad in, haar rug naar het spoor gekeerd, naar de binnenstad waar zo veel verschillende culturen door elkaar wonen. En kijken doen de passanten allemaal terug, de een kort, de ander lang, soms zelfs heel lang. Om deze blikvanger kan niemand heen.

“Ik kan hier wel een half uur blijven staan”, zegt Vera Vriends, op bezoek uit Hilversum. Ze is net aangekomen. “Dit is zo’n druk gebied, maar het beeld is sereen. Het is rustgevend.”

Rondom het beeld hangt een haast festivalachtige sfeer

Het is bijzonder en ongebruikelijk wat het vier meter hoge beeld Moments Contained van Thomas J. Price (1981) in Rotterdam teweeg brengt. Vrijdag werd het onthuld. Sindsdien hangt er rondom het beeld een haast festivalachtige sfeer. Omstanders knopen gesprekken aan. Maken foto’s, drentelen om het beeld heen. Schoolklassen uit het buitenland, Rotterdamse tieners, Aziatische toeristen: ze schieten selfies bij de vleet.

“Het staat hier echt prachtig,” zegt Rotterdammer Alexander Renner, die net komt aangefietst. Hip baardje, vlot T-shirt, oortjes in. “Beelden van gewone mensen zie je wel met regelmaat in het museum”, zegt hij. Maar op zo’n prominente plek als dit? Nee, dat zag hij zelden eerder.

Het beeld is samengesteld uit de beeltenissen van meerdere personen, en dus geen ode aan een enkel iemand die een heldendaad heeft verricht. Daar is de laatste dagen pittig over gediscussieerd. Of het wenselijk is, een standbeeld van een ‘gewoon’ mens? Vriends schudt haar hoofd. Ze heeft niet veel op met verering. “Beelden van bestaande mensen worden ooit weer een keer neergehaald. Ze vallen ooit weer van hun voetstuk.” Dat, denkt ze, gaat met dit beeld níet gebeuren. “Dit is gewoon iemand van ons.”

Blij en trots dat ik in de eerste stad woon waar zoiets kan

“Ik voel vooral trots als ik voor het beeld sta”, zegt Lea Brunst, in Suriname opgegroeid. Ze heeft net aardbeienplantjes op de markt gekocht. Ze zeult ze mee – slecht idee, ze zijn nogal zwaar. “We moeten het hier met z’n allen doen. Daar staat dit beeld voor mij voor. Ik ben blij en trots dat ik in de eerste stad in Nederland woon waar zoiets kan.”

Renner, die nog steeds om het beeld drentelt, is dat ook. “Als dit beeld ervoor zorgt dat mensen zich in deze stad gezien voelen, dan is het project met vlag en wimpel geslaagd.”

Bij het zien van het beeld denkt Cherani Plet aan haar eigen leven, vertelt ze terwijl ze een kinderwagen voortduwt. “Twee jaar geleden ben ik uit Suriname naar Nederland gekomen. Het ging daar economisch niet goed. Dit is een goed land. Wij krijgen hier kansen. Ik heb werk, inkomen. We kunnen rondkomen met ons gezin.”

Dat het beeld een vrouw van kleur is, net als zij, vindt ze bijzonder. “Ja. Dat vind ik mooi. Zoiets heb ik nog niet eerder gezien.”

