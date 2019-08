Rotterdam mag volgend jaar het Songfestival gaan organiseren

Rotterdam is in vele opzichten een ideale stad om het Songfestival te organiseren. Ahoy heeft een omvangrijk cv wat betreft het organiseren van muziekevenementen en concerten. Daarop staat onder meer het Junior Eurovisiesongfestival 2007 en de Europese MTV Awards 2016.

Ook logistiek heeft Rotterdam het goed voor elkaar met twee internationale luchthavens in de buurt: Rotterdam The Hague Airport en Schiphol. Ook heeft de stad een ruim aanbod aan hotels.

Ahoy kan 11.000 en 12.000 ­bezoekers herbergen en over verschillende zalen voor de 1400 meereizende journalisten en de delegaties van 42 landen. De vrije hoogte van de zaal bedraagt 23 meter. Ahoy is voor de organisatie een veilige keuze: de zaal is in tegenstelling tot het MECC al ingericht en voorzien van een tribune en podium, om maar iets te noemen.

Het organiseren van het liedjesfestijn kan zomaar 30 miljoen euro gaan kosten. Wie de show in Ahoy gaat presenteren wordt in december bekend. Wel is al duidelijk dat Marnix Kaart en Marc Pos de regisseurs zijn van de finale en de twee halve finales. De organisatie is in handen van NPO, AvroTros en NOS samen met de European Broadcast Union.

Vier keer eerder in Nederland

Het was al snel duidelijk dat de strijd tussen Rotterdam en Maastricht zou gaan. Na het inleveren van de bidbooks in juli, kwamen beide steden als favoriet uit de bus.

Afgelopen weken zijn de plannen van beide nog eens grondig bestudeerd en er werden verschillende bezoeken afgelegd aan de beoogde locaties: Ahoy in Rotterdam en het MECC in Maastricht. “We hebben twee voorstellen die in veel opzichten aan elkaar gewaagd zijn”, zei uitvoerend producent Sietse Bakker eerder.

Nederland mag het songfestival van volgend jaar organiseren omdat Duncan Laurence de editie van dit jaar in Israël won met zijn nummer ‘Arcade’. Laurence komt overigens zelf ook uit Rotterdam. Het evenement werd vier keer eerder in Nederland georganiseerd, namelijk in Hilversum, Amsterdam en twee keer in Den Haag.

