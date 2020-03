Rotterdam lanceert veiligheidsplan om de sociale veiligheid op scholen te verbeteren

Er komt onder meer extra toezicht rond scholen die volgens schoolbesturen ‘problematisch’ zijn. Ook is afgesproken vaker aangifte te doen van incidenten en er komt extra subsidie om leerlingen en docenten te trainen in het omgaan met agressie. De gemeente trekt voor het plan jaarlijks 160.000 euro uit.

Het voornemen, dat in werking treedt als de scholen weer open mogen, moet zorgen voor een nauwere samenwerking tussen de gemeente, hulpverleners en scholen. Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zo concludeerde de gemeente uit gesprekken met scholen, hebben zij behoefte aan ‘partnerschap’.

Al enige tijd laait het geweld onder Rotterdamse jongeren op. Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van een messenprobleem en vermoedt dat gewelddadige rapmuziek dat in de hand werkt. Volgens de gemeente waren er vorig jaar 93 steekpartijen in de stad, een stijging van een kwart ten opzichte van het jaar ervoor. In 21 gevallen was de verdachte jonger dan 18 jaar.

“Wat meespeelt bij dit plan, is dat de afgelopen periode een aantal incidenten heeft plaatsgevonden”, erkent wethouder Said Kasmi van onderwijs. “Weliswaar waren die incidenten niet schoolgericht, maar scholen voelen wel de gevolgen. Er waren steekincidenten waar jonge jongeren bij waren betrokken en er waren ophanden zijnde plunderingen. De betrokkenen, zowel slachtoffers als daders, zitten gewoon op school. Scholen voelen de noodzaak daar iets mee te doen.”

Vijftien maatregelen

Scholen kunnen problemen lang niet altijd alleen oplossen, schrijft de gemeente. ‘Incidenten die in de wijk starten, verplaatsen zich naar school en andersom. Online ontstane wrevel kan zomaar offline worden uitgevochten in de kantine. Of matties die elkaar van school kennen, besluiten in de avonduren op straat rottigheid uit te halen.’

Het veiligheidsplan bestaat uit een lijst van vijftien maatregelen om de sociale veiligheid op scholen te verbeteren. Zo gaat de gemeente extra toezicht houden rond scholen die door Rotterdamse schoolbesturen ‘als het meest problematisch worden ervaren’, bijvoorbeeld door rondhangende dealers of loverboys.

Om welke scholen het gaat, wil de gemeente niet zeggen om de scholen niet ‘onevenredig’ te schaden. Volgens het Rotterdamse schoolbestuur LMC gaat het bij hun eigen scholen om het Montfort College, het Zuiderpark College, het Veenoord vmbo en De Palmentuin. Het toezicht wordt uitgevoerd door boa’s, politie en de scholen zelf.

Ook ouders worden aangepakt

Daarnaast komen er proefprojecten met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Dat samenwerkingsverband gaat scholen meer betrekken bij leerlingen die achter de tralies belanden.

De gemeente stelt ook subsidie beschikbaar die gebruikt kan worden voor ‘gedragsbeïnvloeding van leerlingen’ en trainingen voor docenten, zoals hoe om te gaan met agressie en straatcultuur. “De wereld buiten school en de wereld in school zijn niet met een schaartje door te knippen”, zegt wethouder Kasmi.

De Rotterdamse burgemeester zei onlangs ook de ouders van jongeren met messen aan te willen pakken. Hij noemt het ‘buitengewoon zorgelijk’ dat ouders van betrapte kinderen soms laconiek reageren als hun kind een mes op zak blijkt te hebben. Ouders van kinderen bij wie voor het eerst een mes wordt aangetroffen, krijgen een zogeheten ‘last onder dwangsom’. Bij een tweede keer wordt die omgezet in een boete van 2500 euro. De burgemeester noemt die hoge boete een ‘financiële prikkel om jongeren en hun ouders te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen’.

