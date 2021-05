Rotterdam is leeg, toch broeit het in de stad

Groot, weids en leeg is het stationsplein van Rotterdam zondagmiddag. Drommen festivalgangers zouden hier normaal gesproken zijn gearriveerd op een plein vol luide muziek. Nu staan er geen vrijwilligers om de weg te wijzen, maar houdt slechts af en toe iemand halt bij de net neergezette metershoge microfoon met festivallogo. Even een selfie, dan weer door.

De komende dagen blijft Rotterdam, dat 22 miljoen euro spendeerde aan de organisatie van het songfestival en aanvankelijk op 70.000 hotelovernachtingen rekende, leeg. Dat leek eerst wel anders. Naar hotelkamers was net na de bekendmaking zoveel vraag dat bezoekers uit leken te komen in Delft of Dordrecht. Wie tijdens het festival in Rotterdam wilde logeren, moest flink in de buidel tasten: voor een kamer in het Hilton moest tijdens de geplande, naar nu verzette editie van vorig jaar zo’n 500 euro worden betaald.

Verdwaalde vakantieganger

Eurovisie 2021 gaat door, met een beetje publiek in de zaal zelfs, maar door coronamaatregelen blijft verder feestgedruis uit. Een kamer in het Hilton is voor komende zaterdag daarom voor iets meer dan de helft te boeken: 272 euro. “We hebben een verdwaalde vakantieganger aan boord, die niet eens weet dat het songfestival aan de gang is”, vertelt Ton Wesselink, manager van een hotel dat ook veel bezoekers verwachtte: hotelschip SS Rotterdam. “Het mag geen naam hebben. Het had een week vol feest moeten zijn, met mooie, vrolijke mensen. Het blijft ongelooflijk zuur. De stad is gelukkig wel heel creatief, dat is ook de veerkracht van Rotterdam. Er gebeurt van alles, maar het stelt niets voor als je het afzet tegen wat we eigenlijk van plan waren.”

Het hotel van Wesselink – zaterdag kost een overnachting er 148 euro – zit deze week voor een kwart vol. Gelukkig heeft hij op zijn hotelschip een delegatie over de vloer, zegt hij. Die heeft hij de theaterzaal gegund om in te repeteren. “Ze zitten daar twee weken met elkaar in een bubbel. Af en toe mogen ze naar Ahoy om te oefenen. We zijn blij dat ze er zijn en bieden hun alle gastvrijheid die we kunnen bieden.”

‘Er had zoveel leven in de stad kunnen zijn’

In de binnenstad was ook Bar & Kitchen Ferry, een lhbti+-hotspot in Rotterdam, klaar voor een groot, dagenlang durend Eurovisie-feest, maar een epicentrum zal het nu niet zijn. Vijftien tafels mag eigenaar Marc Kabbedijk buiten neerzetten. Ver voordat de tv-uitzendingen ’s avonds beginnen, moet zijn zaak alweer dicht. “Het was hier tien dagen lang iedere dag Koningsdag geweest, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Mensen vragen aan me: baal je niet heel erg? Nou, als je de grootste gayclub van Rotterdam hebt, denk je inderdaad toch een beetje: verdorie. Dus grap ik maar: nou, mijn Porsche-dealer vond het niet zo leuk. Er had gewoon zoveel leven in de stad kunnen zijn.”

Publieksevenementen zitten er niet in, ook kleine niet. Wat wel plaatsvindt, voldoet aan alle eisen. De gemeente vroeg bewoners vorig jaar om ideeën en kreeg tweehonderd plannen binnen. Rotterdam honoreerde er 75; daarvan zijn er vijftig alsnog aangepast, zodat die aan de maatregelen voldoen.

Levendigheid op een andere manier

Van fotoproject tot Jong Roffa, een songfestival voor de schoolgaande jeugd: er is levendigheid, maar op een andere manier. Het team van de gemeente dat dit organiseert, is de teleurstelling daarom al voorbij, stelt projectdirecteur Alice Vlaanderen. Lege stad of niet, pakweg 185 miljoen kijkers krijgen de komende dagen Rotterdam wel degelijk te zien. “Dat Rotterdam gaststad is, wordt echt al opgemerkt. Ahoy krijgt volop aanvragen van organisatoren van evenementen voor het najaar en daarna, de stad wordt veelvuldig benaderd voor congressen. Het valt op dat we dit zo toch kunnen doen, ook in deze tijd.” Kun je nagaan, grapt ze: “Het is nog niet eens echt begonnen.”

Van een megamicrofoon voor station Rotterdam Centraal tot een projectietoren bij het Stadhuis, waar straks de uitslagen op worden vertoond: op de aankleding van de stad is niet beknibbeld. “Het broeit nu toch in de stad”, zegt horecabaas Kabbedijk. Hij weigert te treuren. “We kunnen niks en dat is jammer, maar het songfestival geeft ons toch energie. Ik vind het oprecht leuk hoe Rotterdam het nu aanpakt. Het is bijzonder hoe de sfeer toch in de stad is gekregen. Het leeft, dat merk ik aan iedereen. Ook al voelen we de beperkingen natuurlijk aan alles.”

Eurovision Village Met een optreden van dj Afrojack op De Hef, een van de prominente stadsbruggen in Rotterdam, is de voor fans bedoelde Eurovision Village zaterdagavond geopend. Dit digitale fanplein moet het traditionele fanplein, dat in Rotterdam bedoeld was voor tienduizend man, de komende dagen vervangen. De bezoeker van deze site komt digitaal aangevlogen over de stad en landt vervolgens op de Binnenrotte, het plein waar het stadsfeest tijdens het songfestival zou hebben plaatsgevonden. Daar staan tientallen online-activiteiten klaar. Presentator Paul de Leeuw is er gastheer, hij presenteert een dagelijkse talkshow. Na de komst van Afrojack staat er nog veel meer muzikaals op het programma: ook de komst van de Nederlandse songfestivalwinnaar Duncan Laurence is al aangekondigd. “De digital fanvillage is uitvoerig getest op capaciteit”, zegt directeur Dimi Albers van Dept Agency, dat het plein heeft gebouwd. “We weten dat niet iedereen in Europa dezelfde internetsnelheid heeft. Ook als je een brakke verbinding hebt, kun je de site bekijken. Er zijn verschillende versies: in een land als Nederland met 5G krijg je de zware versie, in Macedonië een lichtere variant. Van dit project krijgen bezoekers de smaak te pakken, daar geloven we in. Dan komen ze later zeker naar Rotterdam toe.” Eurovision Village is tot en met zondag 23 mei te bezoeken op eurovisionvillage.com

