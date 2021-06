Roofkunst-expert Jos van Beurden: Nederland komt afspraken met Indonesië over teruggave objecten niet na

Nederland wil geroofde objecten in rijkscollecties ‘onvoorwaardelijk’ teruggeven aan zijn voormalige kolonies, zo stelde minister van cultuur Van Engelshoven in januari. Objecten in particulier eigendom vallen daarbuiten. Wel beloofde Nederland in 1975 dat Indonesië in contact te brengen met particuliere bezitters van omstreden objecten.

Dat is nooit gebeurd, stelt Jos van Beurden. Zo heeft het Amsterdamse Rijksmuseum een Boeddhahoofd van het Borobudur-tempelcomplex in bruikleen van de particuliere kunstorganisatie KVVAK. Van Beurden: “Toen ik museumdirecteur Taco Dibbits, toen nog hoofd collecties, daar in 2011 naar vroeg, zei hij: ‘Zomaar een Boeddhahoofd teruggeven is onmogelijk’.”

Nieuwe manier van zeggenschap

Over de vraag of het Rijksmuseum de KVVAK ooit benaderd heeft over teruggave van dit beeld, wil Dibbits alleen kwijt dat zijn museum streeft naar samenwerking met ‘alle partijen die betrokken zijn’ bij zijn collectie. “Zo werken we met Indonesië samen aan onze volgende grote tentoonstelling, onder de werktitel Revolusi”, schrijft Dibbits. “Zo veranderen we de manier waarop we met eigenaarschap en zeggenschap omgaan: het is internationale geschiedenis, voor internationaal museaal publiek.”

Volgens Van Beurden komt Nederland ook andere toezeggingen uit 1975 niet na. “Nederland zou ook uitzoeken wie precies de eigenaar is van de Javamens, nu een pronkstuk in Naturalis. Indonesië beschikt daarvoor over een goed museum in Sangiran.”

Lees ook:

‘Ik zeg niet: alles moet terug’

Hoe kwam koloniaal erfgoed hier, en wat moeten we ermee? Roofkunst-expert Jos van Beurden wil de weg wijzen.

Nederland geeft ‘verloren’ kris terug aan Indonesië

De kris van de ‘Willem van Oranje’ van Indonesië is weer terecht.Nederland heeft de dolk teruggeven.