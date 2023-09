Rondetafel over demonstratierecht: ‘Het vertrouwen onderling is veel te broos’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen vanaf vandaag een stuk snelweg in Den Haag blokkeren, desnoods maanden- of jarenlang, tot Nederland stopt met fossiele subsidies. De Tweede Kamer buigt zich over de vraag hoe burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie om moeten gaan met dergelijke acties.

Er is behoefte aan nieuwe spelregels voor demonstraties, kreeg de Kamer deze week te horen van onder anderen burgemeester Jan van Zanen van Den Haag en van Sharon Dijksma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat is niet alleen vanwege de aangekondigde klimaatdemonstraties op de snelweg, bestuurders worstelden de afgelopen jaren met meer vormen van protest.

Neem bijvoorbeeld de demonstraties bij abortusklinieken, zei Dijksma tegen de Kamer. Vrouwen moeten de klinieken volgens haar ongestoord kunnen bezoeken, maar “dat verhoudt zich lastig met de indringende wijze waarop bepaalde groepen hun afkeer van abortus kenbaar maken”.

Groepen die uit zijn op geweld

Steeds vaker zoeken demonstranten doelbewust de confrontatie op om aandacht te genereren, signaleert Van Zanen. Dat zei hij in een zogeheten rondetafelgesprek. Daarin gaan Kamerleden in gesprek met experts over een bepaald thema waar vragen over zijn. Ook nieuw is dat demonstraties afgelopen jaren ‘gekaapt’ werden door groepen die uit zijn op geweld of die oprukken met zwaar materieel als tractoren, en dat er gevaarlijke situaties ontstonden wanneer voor- en tegenstanders van bepaald beleid op hetzelfde moment wilden demonstreren.

Met een beroep op het demonstratierecht negeren demonstranten bevelen of aanwijzingen van de autoriteiten en voeren ze ontwrichtende acties uit, ziet Van Zanen. Zijn vraag aan de Kamer is of die duidelijker wil maken of dergelijke acties inderdaad vallen onder het recht op demonstratie. “Je kunt toch niet onder het mom van burgerlijke ongehoorzaamheid allerlei strafbare handelingen plegen”, zei hij.

Demonstraties zoals die van Extinction Rebellion doen bovendien een groot beroep op de politieorganisatie, licht politiecommandant Martine Dijkstra desgevraagd toe. “Zo’n blokkade van de A12 kost zo een paar honderd politiemensen”, zegt ze. “Actievoerders krijgen trainingen op hoe ze zich verzetten tegen arrestaties. Daardoor heb je soms twee, drie of vier politiemensen nodig om iemand na arrestatie weg te slepen.”

Agenten komen ook uit andere regio’s, legt ze uit. “Dat betekent dat we deze politiemensen op andere zaken, zoals zedenzaken, niet in kunnen zetten. Aangiftes blijven langer liggen.”

Demonstratierecht onder druk

Daar staat tegenover dat de Kamer in diezelfde hoorzitting van actievoerders en Amnesty International te horen kreeg dat het demonstratierecht juist onder druk staat. De politie gebruikt te vaak geweld en er worden van te voren te veel eisen gesteld aan demonstraties, zeiden klimaatactivist Jelle de Graaf van Extinction Rebellion, Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet en Agractie-voorzitter Bart Kemp.

Groot probleem is het wantrouwen tussen overheid en burgers bij veel demonstraties, daar waren de meeste genodigden het roerend over eens. De Graaf sprak van “een geknakte relatie”, en de hoofdofficier van het arrondissementsparket Amsterdam, René de Beukelaer, had het over “een veel te broos onderling vertrouwen”.

Sommige fracties beschuldigden de politie en burgemeesters er tussen de regels door bovendien van dat zij voor het ene protest meer sympathie zouden hebben dan voor het andere. Opvallend was dat de ene fractie te veel of juist te weinig coulance signaleerde voor de boeren, de ander voor de klimaatactivisten en weer een ander juist voor coronacritici of antiracisme-protesten.

Die insinuaties werden met klem weersproken door bijvoorbeeld burgemeester Van Zanen. Hij benadrukte meermaals dat het doel van de demonstratie geen rol mag spelen en geen rol speelt bij de afwegingen die hij maakt.

Onduidelijkheid

Duidelijk werd dat er zowel bij demonstranten, als bestuurders en agenten veel onduidelijkheid is over wat er nu precies wel en niet geoorloofd is. Zeker voor kleine gemeenten is dat erg lastig, zei Dijksma. “Soms gaat het ook gewoon mis omdat een medewerker die nog vijf zaken onder zijn hoede heeft moet oordelen over een aanvraag voor een demonstratie”, zei ze.

Ook politiecommandant Dijkstra heeft behoefte aan meer duidelijkheid. “Er is nu een maatschappelijke discussie gaande over of het doel de middelen heiligt”, zegt ze. “Dat is de vraag. De ene groep vindt van wel, de ander van niet. Er zijn mensen die kritiek op ons optreden hebben, maar ook bij ons zijn mensen die zich zorgen maken over het klimaat. Op deze manier komen we in ieder geval niet verder.” Ook zij wil van de politiek weten: “Hoe moeten we hier in de toekomst mee omgaan?”

