Roger Cox: advocaat met een groene missie

Als advocaat is hij in dienst van Milieudefensie, dat er dinsdag samen met 17.000 burgers bij de Haagse rechtbank op aandringt: dwing het oliebedrijf Shell tot een schone bedrijfskoers. Maar die neutrale term, ‘in dienst’, zoals advocaten van criminelen dat schouderophalend kunnen zijn, dekt bij Roger Cox (52) de lading niet. De doelen van Milieudefensie sluiten naadloos aan bij zijn eigen, persoonlijke overtuigingen en drijfveren.

“Wie eenmaal goed weet wat er gaande is en wie weet dat het werkelijk twee voor twaalf is, draagt deze wetenschap dagelijks bij zich”, zei Cox begin deze maand in zijn openingspleidooi van de zaak tegen Shell, die dinsdag en donderdag tot een afronding komt. Die opmerking sloeg op hemzelf. Cox draagt het besef dat de klimaatcrisis zonder koerswijziging van overheid en grote vervuilers op een ramp uitdraait, met zich mee. Dat begon in 2006, toen hij de alarmistische klimaatfilm ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore zag.

Sindsdien bijt Cox zich vast in de problematiek van ‘gevaarlijke klimaatverandering’, vertelde hij begin 2019 op een bijeenkomst voor studenten milieurecht in Leiden, waar hij in 1994 zelf afstudeerde. Cox las alles over de torenhoge CO2-concentratie in de atmosfeer. In 2011 schreef hij daar zelf een boek over, ‘Revolutie met recht’. Daarin zette hij uiteen hoe de opwarming van de aarde een bedreiging vormt. Én: op welke manier de rechter kan ingrijpen.

Tot vreugdetranen geroerd

Die theorie bracht Cox op eclatante wijze in praktijk, toen hij in 2015 als advocaat van milieuorganisatie Urgenda de beroemde ‘klimaatzaak’ tegen de staat won. Cox was blij, tot vreugdetranen geroerd. Maar over de redding van het klimaat bleef hij vrij pessimistisch, vertelde hij toen hij in 2015 nummer 2 van de Duurzame 100 van Trouw werd. Winst in de rechtszaak is nog geen winst voor de planeet, voorzag hij profetisch.

Vooral voor jonge generaties, waaronder zijn eigen twee dochters, blijft Cox daarom alles in het werk stellen om het tij te keren. Als raadsman, door ondersteuning te bieden aan internationale klimaatzaken. Maar ook privé stelt hij milieu voorop. Met een veganistisch dieet streeft hij een lage CO2-voetafdruk na. Wegwerpproducten wil hij tegengaan. Als oprichter van de Planet Prosperity Foundation wil hij gesloten kringlopen aanmoedigen. Een workaholic, is de indruk die zijn volle cv wekt. Maar voor gezin, rust en natuur om de hoek maakte Cox in 2001 wel de stap van het grote Rotterdamse kantoor Houthoff Buruma naar het kleine Paulussen Advocaten in Limburg.

Met de unieke rechtszaak tegen Shell begeeft Cox zich opnieuw op onbekend juridisch terrein. De Urgenda-winst geeft hem hoop. “De zaken zijn in de basis identiek”, zei Cox. Shell maakt zich volgens hem schuldig aan dezelfde ‘onrechtmatige daad’ als de Staat in 2015: mensenrechten schenden door klimaatgevaren bewust te negeren.



Lees ook:

Als wij geen olie pompen doet een ander het wel, zegt Shells advocaat in unieke klimaatzaak Milieudefensie

Milieudefensie sleepte twee weken gelede Shell voor de rechter om een schone koers te eisen. Dat is onterecht en zinloos, reageerde het oliebedrijf.

Roger Cox: Juridisch brein met een grenzeloze missie

Als een komeet schoot advocaat Roger Cox in 2015 omhoog in de Duurzame 100. Hij wist de rechtbank zover te krijgen het Nederlandse klimaatbeleid als laks te bestempelen.