Roep om vuurwerkverbod zwelt aan, ook binnen de VVD

De Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft zich aangesloten bij de groeiende groep prominente VVD’ers die zich uitspreken tegen vuurwerk. Knalvuurwerk en vuurpijlen moeten verboden worden, zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof. De Onderzoeksraad voor Veiligheid had daar eerder ook al voor gepleit.

Voor tegenstanders van consumentenvuurwerk zijn kritische geluiden vanuit de VVD een opsteker, omdat die partij, net als coalitiegenoot CDA, tot nu toe niets voor een verbod voelt. De andere twee coalitiepartijen, D66 en ChristenUnie, willen wel af van knallen en pijlen. De SGP, 50Plus en Denk hebben eveneens genoeg van consumentenvuurwerk. De PvdA moet zich nog beraden over een standpunt. Net als de VVD en het CDA zijn PVV en SP tegen een verbod.

Een andere prominente VVD’er, de burgemeester van Utrecht Jan van Zanen, ging afgelopen vrijdag nog een stapje verder dan Remkes. Hij wil dat zijn partij meewerkt aan een volledig verbod op consumentenvuurwerk. Van Zanen zei op Radio 1: “Ik betreur het zeer, maar we hebben het volstrekt uit de hand laten lopen.” Van Zanen sluit met zijn pleidooi aan bij het initiatief van GroenLinks en de Partij voor de Dieren die werken aan een wet tegen consumentenvuurwerk.

Zo’n wet valt in goede aarde bij de ongeveer 350.000 Nederlanders die tot zondagavond een online petitie tegen vuurwerk hadden getekend. Vooral de afgelopen dagen loopt het storm, met soms wel 5000 inzendingen per uur, aldus de organisatie van ‘Vuurwerkverbod’. Eind vorig jaar was de stand 190.000.

Bij een andere petitie tegen vuurwerk, het Nationaal Vuurwerkmanifest, hebben zich behalve individuele traumachirurgen nu ook de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie aangesloten. Datzelfde hebben het BovenIJ-ziekenhuis, de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (28 regionale ziekenhuizen), de Stichting AAP en de Dierenbescherming gedaan. Ook staan blindenorganisaties en verzekeraar Achmea op de lijst.

Woordvoerster Maaike van Zuilen zegt namens de initiatiefnemers dat er per e-mail ook veel steunbetuigingen zijn ontvangen van mensen die het beu zijn. “We zien echt een omslag in het denken, ook door de brand in Arnhem die twee mensen het leven kostte. Ook hulpverleners doen nu hun mond open.”

Die hulpverleners zagen op 31 december en 1 januari in totaal 385 vuurwerkslachtoffers op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Zo’n 900 slachtoffers met lichtere verwondingen werden bij een huisartsenpost geholpen, maakte VeiligheidNL bekend na onderzoek. Het totale aantal slachtoffers is met 7 procent gestegen vergeleken met de vorige jaarwisseling. “Het is verontrustend dat de maatregelen dus niet hebben geleid tot daling”, concludeert VeiligheidNL.

Zoals altijd raakten meer mannen (79 procent) dan vrouwen gewond. Ongeveer de helft betrof het jongens onder de 20. In totaal werd 81 procent van de letsels veroorzaakt door legaal vuurwerk, en 55 procent door siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander. Zowel op de huisartsenpost als bij de spoedeisende hulp ging het vooral om brandwonden (39 procent) en oogletsel (27 procent). Bij 3 procent van eerste hulpbezoekers moesten een of meerdere (delen van) vingers of ledematen worden geamputeerd. Het onderzoek is gedaan met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (organisaties voor eerstelijnszorg, waaronder huisartsenposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie.

Sinds medio december hebben plastisch chirurgen van tien handen drie of meer vingers moeten amputeren door vuurwerkschade. Dat heeft Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie geteld. In totaal behandelden de chirurgen vijftig mensen. Daarvan is 60 procent het gevolg van illegaal vuurwerk. Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar waarschuwt speciaal voor de Cobra 6: “Het letsel is vergelijkbaar met ernstige oorlogswonden.” Zij heeft ook de indruk dat de Cobra 6 meer wordt afgestoken dan enkele jaren terug.

Van de Kar: “Als het aan de NVPC ligt, verbiedt de overheid het consumentenvuurwerk en wordt alles uit de kast gehaald voor de aanpak van illegaal vuurwerk. De ernst van de letsels voor de individuele patiënt, maar ook de maatschappelijke gevolgen, wegen zwaarder dan de wens van sommige particulieren om zelf vuurwerk te mogen blijven afsteken.”

