Roep om versoepeling van bezoekverbod verpleeghuizen: ‘Mensen gaan kapot aan deze situatie’

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) komt steeds meer onder druk te staan om het algemeen bezoekverbod in verpleeghuizen te versoepelen, nu de beperkende maatregelen met zeker een maand zijn verlengd. Volgens de landelijke koepel van cliëntenraden (LOC) klinkt onder zijn leden de vraag steeds luider wat erger is: een paar maanden langer leven in volstrekte eenzaamheid of mogelijk korter door een risico op corona?

Sinds verpleeghuizen louter zijn bestemd voor mensen met een ernstige problematiek, leven bewoners in zo’n instelling gemiddeld niet langer dan zes tot negen maanden. Het LOC had aanvankelijk begrip voor het bezoekverbod gedurende de eerste twee weken van de coronacrisis, maar vraagt zich af of de kwaliteit van leven door de verlenging van deze maatregel niet te zeer onder druk komt te staan.

“Wij denken dat de weegschaal tussen veiligheid en menselijkheid de verkeerde kant is opgeslagen”, zegt coördinator Marthijn Laterveer van het LOC. “De kwaliteit van leven komt door de maatregel te zeer onder druk te staan.” Hij heeft daarom namens het LOC de minister in een brandbrief gevraagd creatiever om te gaan met het bezoekverbod. “De consequenties zijn verstrekkend, en je kunt je afvragen of de regeling overal zo rigide moet worden toegepast. Op Terschelling is bijvoorbeeld helemaal geen corona, en in veel instellingen is het gebouw zo ingericht dat beperkt bezoek in isolatie heel goed mogelijk is. Waarom geen maatwerk?”

Schrijnende situaties

Een algeheel bezoekverbod in verpleeghuizen moet kwetsbare ouderen beschermen tegen het oprukkende coronavirus. Aanleiding was de snelle verspreiding van het coronavirus en de grote moeilijkheden die zorgorganisaties in met name het zuiden van het land daardoor ondervonden. “Maar we zijn nu een aantal weken verder”, zegt Laterveer. De afgelopen weken hebben veel cliëntenraden het LOC schrijnende situaties gemeld. “Partners die soms al 60 jaar met elkaar getrouwd zijn mogen elkaar niet zien. Zij gaan helemaal kapot aan de situatie. Kinderen merken dat hun ouder veel onrustiger is dan normaal en mogen daar niks aan doen. Zeker bij mensen met dementie werkt beeldbellen lang niet altijd. Alleen de warme nabijheid van een naaste helpt hen.”

Daarom doen de cliëntenraden een beroep op het kabinet om meer maatwerk mogelijk te maken en het generieke bezoekverbod te versoepelen. En in plaats daarvan moeten bestuurders, cliëntenraden en de personeelsvertegenwoordiging samen kunnen beslissen over een bezoekregeling per huis en zelfs per situatie. “Zij kunnen heel goed een integrale afweging maken tussen veiligheid van bewoners en medewerkers enerzijds en een menswaardig leven voor bewoners en naasten anderzijds. Daarmee blijft het mogelijk een bezoekverbod te houden waar dat echt niet anders kan, maar vooral ook een versoepeling waar dat mogelijk is”, aldus Laterveer.

