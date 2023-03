Roep om miljarden extra voor Groningers met aardbevingsschade

Het volgt daarmee het advies van de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, dat pleitte voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling.

Dat kan alleen als het kabinet zelf 5 à 10 miljard euro uittrekt, bijvoorbeeld om schade te vergoeden waar de NAM zich niet verantwoordelijk voor acht. Ter vergelijking: het IMG heeft tot nu toe 1,63 miljard euro uitgekeerd aan fysieke en immateriële schade en de compensatie van waardedaling.

Het IMG stelt onder meer voor om alle schade bij alle 360.000 adressen in het aardbevingsgebied te vergoeden, met eventueel een correctiefactor aan de randen van het gebied, waar het minder waarschijnlijk is dat schade aan gebouwen het gevolg is van de gaswinning. Wat het IMG betreft kunnen de bewoners zelf aannemers inhuren die de rekening naar het IMG sturen, maar blijft ook de mogelijkheid open voor een geldbedrag ter vergoeding van de schade. Een ander voorstel is bij elke aardbeving meteen een bedrag, gedacht wordt aan 2500 euro, over te maken aan de bewoners in de buurt van het epicentrum.

Het bedrag dat IMG vraagt betreft de huidige schadegevallen en staat dus nog los van schade door nieuwe aardbevingen. Ook is het exclusief de uitvoeringskosten.

‘We zijn helaas te vaak tegenover gedupeerden komen te staan’

De enquêtecommissie stelde een maand geleden vast dat de belangen van de Groningers in alle decennia van gaswinning stelselmatig zijn genegeerd en het IMG is het daarmee eens. “Om invulling te geven aan de ereschuld die de overheid heeft, is het nodig het enge kader van het aansprakelijkheidsrecht los te laten en anders om te gaan met causaliteit met bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg,” staat in de voorstellen.

Het IMG schrijft dat het tot nu toe voor de bewoners “te weinig deel van de oplossing is gebleken. Wij zijn helaas te vaak tegenover gedupeerden komen te staan en niet naast hen.” Zo zijn er nog zo’n 500 Groningers met het IMG in juridische procedures verwikkeld om de schade aan hun huizen vergoed te krijgen. Vooruitlopend op de voorstellen van vandaag schrapte het instituut eerder deze maand al de zeven hoger beroepszaken die het zelf had aangespannen tegen bewoners.

Directeur Bas Kortmann beschouwt de voorstellen als een hersteloperatie. “Een veilig en schadevrij huis moet ook in Groningen en Drenthe (nabij de gasopslag in Norg, red.) normaal zijn. We moeten alles doen wat daarvoor nodig is. Zet daarom vooral in op herstel van schade, eenvoud in toekomstige schadeafhandeling en maak verbeteringen voor gedupeerden persoonlijk merkbaar.”

Minderjarigen moeten hetzelfde bedrag krijgen als volwassenen

Door schaderegelingen eenvoudiger te maken kunnen ze ook sneller worden afgehandeld dan de huidige 266 die er nu gemiddeld voor staan, en gaan de uitvoeringskosten ook naar beneden, verwacht het IMG.

Het pakket voorstellen gaat ook in op immateriële schade. Zo zouden minderjarigen hetzelfde bedrag moeten krijgen als volwassenen en moet de vergoeding sowieso hoger, zeker voor mensen die ook nog in de bureaucratie rond de versterking van hun huis verzeild zijn geraakt. Een ander thema is de waardedaling: het IMG vindt dat de compensatie voor waardedaling van woningen moet gelden voor een groter gebied, zodat ook plaatsen als Zoutkamp en Annerveenschekanaal onder de regeling vallen. Verder stelt het IMG voor om als nieuwe schadecategorie “gederfd woongenot” in te voeren.

In de voorstellen gaat het niet alleen om geld, maar ook om persoonlijke aandacht en een ruimhartige bejegening voor de bewoners, met de mogelijkheid van begeleiding.

Er is een risico dat ongelijkheid ontstaat tussen aardbevingsgedupeerden

Het IMG voorziet wel het risico dat er ongelijkheid ontstaat tussen mensen die al door de molen heen zijn geweest en de mensen die onder de nieuwe aanpak vallen. Tegelijk stelt het instituut vast dat die verschillen er tóch al zijn, omdat geen twee situaties gelijk zijn.

Het IMG gaat hierover in gesprek met Groningse maatschappelijke organisaties en met het ministerie van EZK. Het roept de politiek op om er snel een besluit over te nemen.

