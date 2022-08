Rodenboog voelde zich een roepende in de woestijn

Albert Rodenboog, de voormalig burgemeester van het door aardbevingen zwaar getroffen dorp Loppersum, heeft zich lange tijd onbegrepen gevoeld toen hij misstanden aan de orde stelde in het Groningse gasdossier. Hij noemt het ‘schandalig, echt schandalig’ dat de productie in 2013 is opgeschroefd, na een zware aardbeving in het nabijgelegen Huizinge in 2012.

De parlementaire enquêtecommissie onderzoekt in deze tweede week van openbare verhoren de aardbeving onder Huizinge. Deze schok, de zwaarste die ooit is gemeten in Groningen, wordt gezien als een keerpunt in de discussie over de aardgaswinning in de provincie. Rodenboog (CDA) was burgemeester van Loppersum ten tijde van deze beving.

Lachend college

Toen Rodenboog in 2003 begon als burgemeester was er zelfs in zijn eigen gemeente weinig oog voor de problemen rond de aardbevingen die veroorzaakt leken door de gaswinning. Hij memoreert dat het college begon te lachen toen hij vroeg wie verantwoordelijk was voor het dossier. Ook bij burgers en andere politici waren weinigen bezig met dit onderwerp.

In de loop der jaren kwam daar in elk geval in Loppersum verandering in, toen aardbevingen en de daardoor veroorzaakte schade voor steeds meer onrust zorgden. Maar pas vanaf de aardbeving in Huizinge ging het onderwerp volgens hem ook buiten Loppersum leven.

In 2013 kreeg zijn gemeente te maken met een hele reeks aardbevingen en werd de onrust onder de bevolking steeds groter. Pas in januari van het volgende jaar kwam de oud-burgemeester erachter dat de gasproductie in 2013 juist was opgeschroefd. Hij spreekt er schande van ‘als je op zo’n manier geschoffeerd wordt’. “Dat er al zo veel schade is en je er nog een schepje bovenop doet.”

Krachten achter opgeschroefde gaswinning

Het is één van de hoofdvragen die de enquêtecommissie, onder leiding van GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, probeert te beantwoorden: welke krachten speelden een rol bij het kabinetsbeleid om de winning in 2013 op te schroeven, ondanks het dringende verzoek van de toezichthouder dit niet te doen? Dinsdag komt die toezichthouder zelf aan het woord, in de persoon van oud-SodM-topman Jan de Jong. Dit verhoor kan een begin van een antwoord op die vraag opleveren.

Rodenboog voelt, zo vertelde hij de commissie maandag, weinig steun voor de Groningers als vanwege de oorlog in Oekraïne wordt geopperd dat de productie van het Groningenveld misschien omhoog kan. “Mensen zien dan niet dat er in Groningen een groot probleem is met gezinnen die in onveilige huizen zitten. Wat moeten die mensen dan? Dat kan toch niet?”

