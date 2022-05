Rode Kruis schiet te hulp in overvol aanmeldcentrum Ter Apel: ‘beneden elk humanitair peil’

Felle lampen van een bus van het Rode Kruis beschijnen het grasveld voor het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Een groep vrijwilligers is druk bezig grote tenten op te zetten op de plek waar dinsdagavond tientallen vluchtelingen in het gras lagen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Die situatie was volgens het Rode Kruis onacceptabel en beneden elk humanitair peil.

Waar het dinsdagavond nog droog was, komt deze woensdag de regen met bakken uit de hemel. Medewerkers van het Rode Kruis staan te wachten tot mensen, die bij de IND in de rij stonden voor een asielaanvraag, van het terrein af komen. In de loop van de avond sluit het aanmeldcentrum en worden vluchtelingen niet meer geholpen. Ze moeten dan wachten tot de volgende dag, maar in het aanmeldcentrum zijn geen bedden of stretchers aanwezig.

Staatssecretaris: ‘Verschrikkelijk dat mensen in het gras lagen’

Al maanden zijn er problemen rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is niet genoeg plek om alle asielzoekers op te vangen. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) deed woensdag opnieuw een beroep op alle gemeenten om te helpen met een betere spreiding van asielzoekers. Hij noemt het verschrikkelijk dat vluchtelingen in het gras lagen. Van der Burg: “Dit is niet hoe we in Nederland om willen gaan met mensen die onze bescherming zoeken.”



Het Rode Kruis zag zich genoodzaakt naar Ter Apel te gaan. Marieke van Schaik, directeur van de hulporganisatie, staat op het natte grasveld. Hardop vraagt ze zich af hoe het zo mis heeft kunnen gaan met het Nederlandse vluchtelingenbeleid. “We weten allang dat deze mensen eraan komen. Het is geen verrassing, maar een dieptepunt dat we al lang zagen aankomen.”

De onwil van gemeenten leidt tot een schrijnende situatie op het grasveld

Volgens Van Schaik zijn er in ieder geval twee oorzaken voor de problemen. “Er is op de woningmarkt geen plek voor asielzoekers met een status, terwijl zij recht hebben op een woning. Tegelijkertijd blijven veel gemeenten weigeren om vluchtelingen op te vangen.”

Die onwil resulteerde volgens Van Schaik in de schrijnende situatie op het grasveld voor het aanmeldcentrum. Ze vindt het moeilijk te verkroppen dat voor Oekraïners wel alles uit de kast wordt getrokken. “Die mensen verdienen natuurlijk zorg en opvang, maar dat geldt ook voor slachtoffers van andere conflicten.”

De tijdelijke hulp van Rode Kruis is volgens Van Schaik een noodgreep, die aan de situatie weinig zal veranderen. “Het zijn allemaal kleine dingen die het geheel iets humaner maken, maar het blijft te weinig.”

Ook staatssecretaris Van der Burg zei woensdag dat hij verwacht dat het tekort aan plekken in Ter Apel nog bijna een week aanhoudt. Er worden de komende tijd zo’n tweehonderd asielzoekers per dag bij het aanmeldcentrum verwacht.

Onder de wachtende vluchtelingen is ook een man in een rolstoel

Terwijl het gras steeds drassiger wordt klinkt door de portofoon van een van de vrijwilligers het teken dat er vluchtelingen aankomen. De afgelopen uren heeft het Rode Kruis hard gewerkt om op een andere plek opvang te regelen. Dat is dat gelukt: ongeveer honderd asielzoekers kunnen de nacht doorbrengen in een opvanglocatie die voor Oekraïners bedoeld was, in Heerenveen.

Twee personenbusjes rijden door de poort van het IND-terrein om de mensen met hun vele koffers op te pikken. De hulpverleners lijken opgelucht nu echt iets te kunnen doen. Tussen de vluchtelingen ook een man in een rolstoel. Hij heeft volgens de mensen van het Rode Kruis de hele dag in de rij van het IND gewacht.

Als iedereen zit, rijden de busjes het Groningse landschap in. Langzaam verdwijnen de achterlichten tussen de donkere weilanden. Er is genoeg plek voor de vluchtelingen op andere locaties. In elk geval deze nacht.

