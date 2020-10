Rode Kruis deelt voedselhulp uit in Nederland. ‘Grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp’

De coronacrisis zorgt bij het Rode Kruis voor de ‘grootste hulpoperatie sinds de Watersnoodramp’, valt op de site te lezen. En het aantal mensen dat een beroep doet op die hulp, groeit. Om meer voedselhulp te kunnen bieden opent de hulporganisatie daarom een speciaal rekeningnummer, giro 7244. Met het ingezameld geld zouden minimaal drieduizend mensen minstens één maaltijd per dag kunnen krijgen.

Waarom juist nu dit rekeningnummer?

Woordvoerder Iris van Deinse: “We zien dat tijdens deze coronacrisis een grote groep mensen zijn baan kwijtraakt, in financiële problemen komt en daardoor niet kan voorzien in zijn basisbehoeftes. We zijn al in mei gestart met het aanbieden van voedselhulp, maar we zien de nood toenemen. De vraag naar voedselhulp wordt steeds groter. Daar proberen we nu met deze actie meer in te voorzien, ook omdat we geen idee hebben hoe lang deze coronacrisis gaat duren. Zondag was ik in Leiden, daar hadden we enkele weken geleden nog twintig aanvragen voor hulp. Zondag waren dat er al vijftig. Dat is een voorbeeld in het klein.”

Om wat voor mensen gaat het, en hoe groot is deze groep?

“De groep is een mix van bijvoorbeeld ongedocumenteerden en arbeidsmigranten. De schatting is dat momenteel zo’n 25.000 mensen in een noodsituatie zitten door de coronacrisis. Zij kunnen geen hulp krijgen van andere organisaties, of weten die niet goed te vinden. Het gaat om mensen die eerder wel geld verdienden, maar die het nu niet meer lukt. Denk aan schoonmakers, of mensen in de horeca of in de bouw, die vaak zwart werken. Zij vallen nu buiten de boot.”

Het streven van drieduizend mensen lijkt met zulke aantallen niet veel.

“Het is ook niet heel erg veel. We hopen natuurlijk meer mensen te kunnen helpen, uiteindelijk: drieduizend is het minimale getal. We geven al maanden hulp. Sinds mei zijn er al ruim 25.000 voedselpakketten uitgedeeld en zo’n 25.000 boodschappenkaarten, maar er is meer nodig. Met het extra geld willen we mensen boodschappenkaarten geven van 15 euro in de week. Ze kunnen daarmee zelf boodschappen doen en één maaltijd per dag kopen, mits ze slim inkopen. Ik hoor bijvoorbeeld van mensen op straat dat ze blij zijn met dit kaartensysteem, omdat ze geen keuken hebben. Met zo’n pasje kunnen ze dan in elk geval nog een kant- en-klaarmaaltijd kopen.”

Zijn er eisen aan verbonden?

“Wij krijgen de mensen binnen via regionale organisaties, die deze mensen weer naar ons doorverwijzen. Deze mensen zitten in nood, dus wat dat betreft hanteren wij geen criteria, al zou kunnen dat de regionale organisaties die al eerder hadden gesteld.”

