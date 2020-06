Roc’s vrezen dat ze met inburgeringscursussen moeten stoppen

Van analfabeet tot hoogopgeleid

Inburgeraars hebben lastige maanden achter de rug, vertelt Marjan van den Broek, afdelingsmanager participatie en integratie op roc Rijnijssel. “De verschillen tussen onze cursisten zijn ontzettend groot. We hebben ze van 18 tot 65, en van analfabeet tot hoogopgeleid. Van de 300 inburgeraars bij Rijnijssel, zijn er 65 analfabeet. Dat is een hoog aantal, en deze trajecten kosten heel veel tijd en geduld.

Toen het contact in de klas wegviel, hebben we meteen met iedereen contact gezocht en na twee weken was dat ook gelukt. Studenten kregen thuisopdrachten en programma’s voor alfabetisering om in ieder geval alles wat we hadden opgebouwd niet verloren te laten gaan, want dat gaat ontzettend snel. Niet iedereen had een computer, en op de gekste momenten zaten studenten opdrachten te maken omdat alle kinderen thuis waren of een ander familielid op de computer moest.

We hoorden al meteen dat we afstandsonderwijs niet mochten factureren. Sommige roc’s hebben nieuwe contracten proberen af te sluiten met hun cursisten om een ander tarief af te spreken over online onderwijs, maar mensen snappen dat allemaal niet. Dit is maar gelukt met 25 tot 30 procent van de cursisten. We proberen nu nog wel wat facturen over januari en februari te laten tekenen, maar over maart tot en met mei ontvangen we niks. Sinds 15 juni mogen we weer fysieke lessen op 1,5 meter afstand organiseren. Daar zijn de studenten al heel erg blij mee, maar een deel van de lessen zijn nog altijd online.”