RIVM: te snel vervangen GGD-systeem is riskant voor virusbestrijding

De GGD moet haar registratiesysteem voor testen niet te snel vervangen. Daarvoor waarschuwt het RIVM bij monde van OMT-voorzitter Jaap van Dissel in een brandbrief aan het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Volgens Van Dissel is de timing van het overgaan naar een nieuw registratiesysteem ‘uiterst ongelukkig’ en kan hierdoor het zicht op het virus tijdelijk verdwijnen.

De GGD wil haar lekke software, het zogeheten HPZone, snel vervangen nadat vorige week via RTL Nieuws naar buiten kwam dat grote hoeveelheden gegevens van Nederlanders die een coronatest hebben gedaan, gevaccineerd zijn of deelnamen aan het bron- en contactactonderzoek op straat lagen en te koop werden aangeboden via sociale media. Het ging om namen, adressen, burgerservicenummers, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en testuitslagen. Ook kan het gaan om individuele informatie over gezondheidsklachten.

Geen verandering

Maar het RIVM zit duidelijk niet te wachten op een verandering van het registratiesysteem, waarvan het instituut afhankelijk is voor het bijhouden van de stand van de corona-epidemie in Nederland. Van Dissel schrijft: ‘We verkeren in een lockdown, er komen nieuwe virusvarianten op, en de vaccinatiecampagne is net opgestart. We staan daarnaast aan de vooravond van een periode dat er mogelijk nieuwe maatregelen dan wel versoepelingen komen. Dat alles dient gebaseerd te zijn op recente en complete data; en toegang hiertoe is nu in gevaar.’

Mocht de GGD overstappen op een nieuw (en niet lek) systeem, dat moet dat zorgvuldig en vooral niet ‘te snel’ gebeuren, aldus Van Dissel. Volgens hem moeten niet alleen de veiligheid en privacy gewaarborgd zijn, maar ook de ‘output’ van het systeem, of te wel: een betrouwbare stroom van testcijfers, op dag- en weekbasis.

‘Opstartproblemen’

Het RIVM vreest niet alleen ‘opstartproblemen’ bij een nieuw systeem, maar wijst ook op de werkdruk van GGD’ers. Een nieuw systeem zorgt voor extra werklast, juist een invoering ten tijde van een ‘derde golf’ kan ertoe leiden dat bron- en contactonderzoek eerder moet worden afgeschaald. Dit heeft een negatief effect op de bestrijding, en op het zicht houden op het virus, aldus Van Dissel.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het lek bij de GGD. Kamerleden willen weten hoe groot het lek is. Gisteren werd bekend dat een derde GGD-medewerker is aangehouden op verdenking van datadiefstal. Volgens de GGD is het lek inmiddels gedicht.

