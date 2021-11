RIVM: regels veilig gebruik gerecyclede grond deugen niet

De regels die de overheid heeft bedacht om gerecyclede grond veilig te gebruiken deugen niet. Het schoonmaken en hergebruiken van deze verontreinigde grond blijkt met de huidige normen onveilig voor het milieu. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van infrastructuur en waterstaat.

Het gaat om zogenoemde thermisch gereinigde grond (TGG). Dit is verontreinigde grond die (soms samen met oud asfalt) onder extreme temperaturen wordt gereinigd. Daarna krijgt het een tweede leven als nieuwe ‘duurzame’ grond in onder meer weg- en dijkprojecten. De grond bevat soms schadelijke stoffen en zware metalen en kan het ecosysteem verstoren, stelt het RIVM. Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid.

Uit eerder onderzoek van Trouw bleek dat een aantal plekken van de grond is verontreinigd nadat schadelijke stoffen uit deze grond lekten en het milieu verontreinigden.

Regels voldoen niet

Het RIVM stelt dat de huidige wet- en regelgeving die dateert uit 2007 niet voldoet. “De regels die er nu zijn, houden geen rekening met de afwijkende eigenschappen van thermisch gereinigde grond waardoor (zware) metalen in te hoge concentraties kunnen uitspoelen naar grond- en oppervlaktewater”, zegt RIVM-onderzoeker Ellen Brand.

Het instituut adviseert om in de regels meer rekening te houden met de eigenschappen van deze grond, maar vindt dat ook de kwaliteit van dit soort circulaire grond- en bouwstoffen omhoog moet. “We hebben nu een handelingskader gemaakt, waardoor duidelijker wordt waar je TGG kan toepassen en onder welke voorwaarden”, aldus Brand.

Niet alleen voor deze specifieke grond, maar ook bij het hergebruik en recycling van andere grond- en bouwmaterialen moet volgens het RIVM “structureel meer aandacht komen” voor wet- en regelgeving. Het ministerie van IenW laat weten alle adviezen van het RIVM over te nemen.

Lees ook:

Gerecyclede grond: ooit een voorbeeld van duurzaam hergebruik, nu een nachtmerrie

Gerecyclede grond van afvalbedrijf ATM in Moerdijk was ooit wereldwijd een voorbeeld voor hoe het moet in een circulaire wereld. Maar na milieuschandalen wil nagenoeg niemand dit ‘duurzame’ materiaal nog hebben.