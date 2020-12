RIVM over de laatste loodjes voor het vaccineren: het gaat wél lukken

Zijn we er klaar voor?

“We zijn bezig met de laatste loodjes. We hadden al veel voorbereid. Op sommige onderdelen wachten we op nog ontbrekende informatie. Die druppelt nu binnen. Die informatie gaat vooral over hoe je het vaccin dat als eerste beschikbaar komt, dat van Pfizer, slim inzet. Er komt namelijk kort daarop waarschijnlijk een tweede vaccin, dat van Moderna. En dat vaccin biedt praktische voordelen vergeleken met het Pfizervaccin.”

Dan gaat het over de temperatuur van -70 graden waarop het Pfizervaccin gekoeld moet worden. Huisartsen hebben daarom twijfels. Moeten zij wachten op het andere vaccin van Moderna?

“De vaccins van Pfizer kunnen ook vijf dagen op koelkasttemperatuur worden bewaard. Maar we weten nog niet of huisartsen nu wel of niet met Pfizer gaan vaccineren.”

Waarom zet Nederland in op kleinschaligheid bij de vaccinaties, terwijl bijvoorbeeld andere landen als Duitsland juist grootschalig willen vaccineren?

“Als je kijkt naar de groepen die we willen vaccineren, dan beginnen we in Nederland met de meest kwetsbaren. Dat zijn mensen die minder mobiel zijn. Als je het hebt over grootschalig vaccineren, dan praat je over plekken waar mensen naar toe moeten gaan, of buiten even moeten wachten, wat geen pretje is in de winter. De meest kwetsbare groep wil je dus niet naar dat soort locaties sturen.”

Is er voldoende personeel om de vaccinatie uit te voeren?

“Ons beeld is nu dat er voldoende personeel is. Het is niet zo dat wij in een week 35 miljoen vaccins krijgen die we de volgend week willen gebruiken. Omdat vaccins in verschillende batches over de tijd verspreid worden geleverd, krijg je per definitie een verspreiding van de piekbelasting van het personeel. Maar dit soort zaken zijn wel met onzekerheden omgeven.”

Het ministerie van volksgezondheid rekent op de ervaringen die huisartsen hebben opgedaan met de griepprik. Dat systeem moet er ook voor zorgen dat de covid-vaccinatie vlot verloopt. Maar is dat systeem wel geschikt voor covid?

“Ja, dat is het zeker. Huisartsen zijn bekend met selecteren, oproepen, vaccineren en registreren. Dat trainen ze elk jaar, al jarenlang. De doelgroep voor de covidvaccinatie lijkt sterk op de doelgroep voor de griepvaccinatie. We dachten, laten we nu geen nieuwigheden verzinnen, maar laten we waar het kan voortbouwen op zaken die zich al hebben bewezen en die al bestaan. Dan lopen we minder tegen kinderziektes aan. Maar het blijft natuurlijk een nieuw soort operatie en geheid dat we tegen uitvoeringsproblemen oplopen. Maar door gebruik te maken van de ervaring met de griepprik, hopen we dat te beperken.”

