RIVM onderzoekt verdachte gevallen apenpokkenvirus, Vlaanderen stelt quarantaine van 21 dagen

In Nederland zijn enkele mogelijke gevallen van het apenpokkenvirus. De monsters worden momenteel in een laboratorium onderzocht, de uitslag is nog niet binnen. Ook als die allemaal negatief uitvallen, houdt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) er rekening mee dat het eerste geval binnenkort wordt vastgesteld.

Het virus komt oorspronkelijk voor in West- en Midden-Afrika. Af en toe duikt het op in andere landen, maar dan gaat het om een enkel geval van iemand die kort ervoor in Afrika is geweest en misschien nog iemand heeft besmet. Nu gaat het om een opvallend grote uitbraak. In België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Zweden, de Verenigde Staten, Canada en Australië zijn besmettingen vastgesteld. Vanwege de uitbraak heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een spoedoverleg ingelast.

Besmettelijk virus, mild verloop

Het apenpokkenvirus is heel besmettelijk, maar de ziekte verloopt bij de meeste mensen vrij mild. Ze kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen.

Mensen kunnen het virus oplopen door nauw huidcontact, bijvoorbeeld door een open wondje van iemand aan te raken.

Deze foto toont het verloop van de apenpokken-letseltjes.

Vlaanderen stelt isolatie van 21 dagen in

Wie in Vlaanderen besmet raakt met het virus moet verplicht 21 dagen in isolatie. Dat hebben experts na overleg over de aanpak van verspreiding van het virus besloten, meldt de Vlaamse gezondheidsautoriteit. Er zijn in het Nederlandstalige deel van België tot nu toe twee gevallen van apenpokken klinisch geregistreerd, maar de partner van een van de twee patiënten vertoont ook symptomen.

Hoogrisicocontacten zoals huisgenoten, seksuele partners en verzorgers hoeven niet bij voorbaat in isolatie, maar moeten zichzelf goed in de gaten houden op symptomen als koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, uitputting en uitslag. Die uitslag begint vaak in het gezicht en breidt zich vervolgens uit naar andere delen van het lichaam. Volgens de overheid moeten ook mensen met een verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen waakzaam zijn, evenals mannen die seks hebben met mannen.

Het apenpokkenvirus is een infectie die vooral in West- en Midden-Afrika voorkomt, maar nu in steeds meer Europese en Noord-Amerikaanse landen opduikt. Twee weken geleden meldde de Britse gezondheidsdienst UKHSA al dat het virus in Engeland was opgedoken, bij een persoon afkomstig uit Nigeria. Nu zijn ook in Spanje en Portugal veertig – vermoedelijke en bevestigde – besmettingen vastgesteld.

Niet door apen verspreid

Anders dan de naam suggereert, wordt het virus waarschijnlijk helemaal niet door apen verspreid, maar door Afrikaanse knaagdieren als eekhoorns en ratten.

