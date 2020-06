RIVM meldt voor het eerst sinds begin maart 0 coronadoden

Afgelopen vrijdag stierven twee mensen aan het virus. Dat zijn de laatste sterfgevallen die tot nu toe zijn geregistreerd. Op zaterdag en zondag is voor zover nu bekend niemand overleden.

Dat kan dinsdag veranderen, omdat sterfgevallen uit het weekeinde soms in de loop van maandag aan het RIVM worden doorgegeven. Het instituut brengt die informatie dan op dinsdag naar buiten. Daarom liggen de cijfers op dinsdagen doorgaans hoger dan op andere dagen.

Vanaf 10 maart overleed elke dag minstens één persoon aan het coronavirus. Op 31 maart stierven 175 patiënten, het hoogste aantal tot nu toe.

GGD’en hebben twee nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Daarmee komt het totaalaantal opnames op 11.851. Het virus is vastgesteld bij nog 69 mensen. Dat totaal is gestegen naar 49.658.

Eerste golf

Na een piek in april is het aantal doden door het coronavirus sindsdien geleidelijk gedaald. Het grootste deel van de mensen die tot nu toe overleden was vijftig-plus: ruim 99 procent. Veel van hen woonden in een verpleeghuis. Een fractie, 0,7 procent, was jonger dan vijftig. Dat blijkt zowel uit de cijfers van het CBS, dat in Nederland de oversterfte (het aantal sterfgevallen meer ten opzichte van een gemiddeld jaar) bijhoudt, als uit de gegevens van het RIVM, dat alleen overleden patiënten die daadwerkelijk zijn getest telt.

Daarnaast overleden er tijdens de eerste golf meer mannen dan vrouwen. In leeftijdsgroepen waarin er ongeveer net zoveel mannen als vrouwen zijn, is in Nederland twee derde van de overleden Covid-19-patiënten man. Grondig onderzoek naar de oorzaak van dit verschil is er nog niet. Bekend is dat het immuunsysteem van vrouwen en mannen van elkaar afwijkt. Maar gezondheid en gedrag kunnen ook een rol spelen.

Het sterftecijfer is een fractie van het aantal mensen dat de ziekte kreeg. Eerder deze maand zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in de Tweede Kamer dat naar schatting 5,5 procent van alle Nederlanders de infectieziekte heeft doorgemaakt. Dat zijn 950.000 mensen.

Een op de drie nieuwe patiënten komt uit Zuid-Holland

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij 1875 mensen. Een op de drie nieuwe patiënten komt uit Zuid-Holland. Dertig mensen zijn in de afgelopen veertien dagen in een ziekenhuis opgenomen. In diezelfde periode stierven 46 mensen. Overijssel, Groningen, Friesland en Zeeland hebben al weken geen sterfgeval meer gezien.

Sinds 1 juni kan elke Nederlander met klachten zich laten testen. Elke week doen ongeveer 60.000 mensen dat. Vorige week leverde dat 579 coronagevallen op. Het betekent dat een op de honderd tests positief was, minder dan in de weken ervoor.

