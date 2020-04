RIVM: Meer sterfgevallen gemeld, minder nieuwe ziekenhuisopnames

Als iemand overlijdt aan het coronavirus, wordt dat vaak niet per direct doorgegeven. De cijfers willen dus niet zeggen dat in de afgelopen 24 uur 132 mensen zijn overleden. Er is nu bekend dat 2643 mensen zijn overleden aan Covid-19. Deze mensen zijn niet allemaal in een ziekenhuis opgenomen geweest.

Het afgelopen etmaal zijn er 189 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis, meldt het RIVM eveneens. Dat aantal ligt voor het eerst in een aantal weken tijd onder de tweehonderd. Volgens het RIVM past de afname van het aantal ziekenhuisopnamen bij het beeld dat de verspreiding van het nieuwe coronavirus langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

In Nederland zijn nu 24.136 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal positieve testen neemt daarmee voor de tweede dag op rij met ruim 1300 toe. Dat komt doordat er sinds deze week veel meer mensen getest mogen worden op Covid-19. Het nieuwe testbeleid is duidelijk terug te zien in de gegevens van het RIVM. Sinds maandag worden zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis getest, zoals mensen die werken in de thuiszorg, verpleeghuizen, de ggz, gehandicaptenzorg of bij huisartsen. Van de 1316 nieuwe positief geteste personen werken er 550 in de zorg, dat is ruim veertig procent.

In Noord-Brabant ontstaat er na drie hele drukke weken langzaam maar zeker iets meer ruimte in de ziekenhuizen, zo blijkt uit cijfers die Regionaal Overleg Acute Zorgketen zaterdagochtend naar buiten bracht. Rekening houdend met enige vertraging in ziekenhuiscijfers is voor het eerst een aanhoudende daling van het aantal coronapatiënten op Brabantse ic-afdelingen te zien. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen van mensen die mogelijk besmet zijn met Covid-19 lag het laatste etmaal op 80. Sinds 15 maart lag dat aantal niet zo laag.