RIVM: Half miljoen Nederlanders is mogelijk al besmet geweest

Daarmee zouden zij in meer of mindere mate immuun kunnen zijn voor de ziekte Covid-19, zo zei RIVM-hoofd Jaap van Dissel vanochtend tijdens een briefing aan de Tweede Kamer. De schatting is gebaseerd op de eerste resultaten van een nog te publiceren bloedonderzoek door de bloedbanken van Sanquin. Als de schatting klopt, zou dat betekenen dat circa 500.000 Nederlanders antistoffen hebben opgebouwd, en dus al besmet zijn, of zijn geweest, met het virus.

Recent meldde Van Dissel dat corona-patiënten met milde klachten vermoedelijk minder bestand zijn als ze het virus nog een keer tegenkomen. Ze bouwen minder antistoffen op. Toch zijn antistoffen, in welke mate ook, belangrijk voor afweer, stelt hij. “Elke afweer gaat ons helpen, omdat het een toegevoegde barrière geeft voor het virus om zich breed te verspreiden.”

‘De maatregelen werken’

Jaap van Dissel van het RIVM zei in zijn briefing aan Kamerleden ook dat social distancing heeft gezorgd voor een afname van contact tussen mensen onderling van zo’n 64 tot 75 procent. Dat leidde tot een lagere besmettingsgraad - het zogenoemde reproductiegetal, dat nog altijd onder de 1 ligt. Dat betekent dat het aantal mensen dat door een besmet persoon vervolgens besmet wordt, gemiddeld minder dan één is. ‘De maatregelen werken dus’, aldus Van Dissel. Wel benadrukte hij dat één van de criteria om de coronamaatregelen te versoepelen is dat dit getal langere tijd onder de 1 ligt.

Een ander criterium is dat de druk op de intensive care-afdelingen langere tijd moet zijn weggenomen. Vooralsnog is die druk er nog altijd, maar het RIVM concludeert inmiddels wel dat de piek op de ic-afdeling achter de rug is. Het spreekt van een ‘afvlakking van de curve’. De afgelopen dagen nam het aantal bezette bedden op deze afdelingen bijna dagelijks af, zo kwamen er gisteren 24 bedden vrij kwamen er 24 bedden vrij. Nog 1279 coronapatiënten liggen in Nederland op de intensive care.