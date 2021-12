RIVM en ministerie wijzen hulp van huisarts bij boostercampagne af

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het RIVM hebben weinig fiducie in de hulp van huisartsen bij het zetten van boostervaccins onder (mobiele) 60-plussers. De intenties van huisartsen worden gewaardeerd, maar er is weinig vertrouwen dat hun hulp echt bijdraagt aan de snelheid van de prikcampagne. Bij het RIVM leeft vooral de vrees dat vaccinaties door huisartsen slecht worden geregistreerd, waardoor er later problemen ontstaan rond bijvoorbeeld het coronatoegangsbewijs.

Door het hele land ontsproten de afgelopen dagen initiatieven van huisartsen die willen bijdragen aan de boostercampagne, vanuit het principe ‘elke prik is er een’. Maar verschillende samenwerkingen worden in de kiem gesmoord omdat ze niet aansluiten bij de wens van VWS en het RIVM om de massavaccinatie over te laten aan de GGD. Demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge zei dinsdag dat de hulp van huisartsen ‘veel gedoe’ oplevert en te veel tijd kost.

Initiatief in Noord-Oost-Brabant

Huisartsen zien wel degelijk een rol voor hen weggelegd, bijvoorbeeld door net als bij de griepprik een dag vrij te roosteren om massaal inentingen te zetten bij mensen die ze nog niet hebben gehad. Het voordeel: een huisarts is gemakkelijker te bereiken voor een oudere dan een van de 140 GGD-locaties, die soms ver weg liggen.

Onder meer in Noord-Oost-Brabant ontstond de afgelopen dagen een boosterinitiatief. Ongeveer 135 huisartsen zagen kans om nog voor de kerst ruim dertigduizend inentingen te zetten, maar ze kregen maandag van de regionale GGD te horen dat het ministerie er een stokje voor stak. Dat leidde tot woede onder de huisartsen die spraken van kafka. “Als iedere dag telt, dan moeten we toch kunnen helpen?”, verwoordde huisarts Geert-Jan van Holten uit Oss de stemming in de regio die begin vorig jaar hard werd getroffen door het coronavirus.

Later zette het ministerie de deur toch op een kier voor huisartsen die al plannen hadden gemaakt met hun regionale GGD. Maar niet van harte. Uitgangspunt blijft volgens VWS en het RIVM dat de GGD’en vaccineren maar als huisartsen helpen, dan kan dat mits ze voldoen aan landelijke richtlijnen. De huisartsen in Noord-Oost-Brabant wisten dinsdag nog niet wat er alsnog voor hen mogelijk is de komende tijd.

Belofte wordt niet nagekomen

Bij huisartsen leeft de vrees dat 60-plussers later dan nodig de inenting krijgen die ze moet beschermen tegen de snel oprukkende omikronvariant van het virus. Die variant is waarschijnlijk al voor de jaarwisseling dominant, aldus het RIVM. Huisartsen willen voorkomen dat mensen onnodig ziek worden.

Die angst is terecht. Ondanks eerdere beloftes moest minister De Jonge dinsdag in de Kamer erkennen dat niet iedere 60-plusser dit jaar een booster krijgt. Cijfers van het RIVM duidden hier al op: van de 4,3 miljoen mensen in deze leeftijdsgroep waren begin deze week circa 1,4 miljoen ‘geboosterd’. Aangezien de GGD’en verwachten dat ze de laatste twee weken van dit jaar maximaal 2,4 miljoen mensen kunnen inenten, blijft er nog een grote groep 60-plussers over.

Wel hulp bij inenten kwetsbaren

Meer dan een miljoen 60-plussers hadden begin deze week nog geen prikafspraak, onder meer omdat zij soms niet weten dat dit zonder uitnodiging per brief kan. Ondertussen worden er steeds meer geboortejaren vrijgegeven om een afspraak te maken. Hierdoor komt het nu al voor dat mensen onder de 60 deze week een prikafspraak hebben terwijl mensen boven de 60 nog zitten te wachten.

GGD’en doen er alles aan om mobiele 60-plussers voor de jaarwisseling in te enten, zei De Jonge. Daarbij vraagt hij ook om hulp van huisartsen. Niet om zelf hun patiënten te gaan boosteren, maar om te helpen bij het inenten van kwetsbare mensen thuis of bewoners van instellingen.

Lees ook:

Hoe de hulp van Brabantse huisartsen bij de boostercampagne in de kiem werd gesmoord (of toch niet?)

Aanvankelijk mochten 135 Brabantse huisartsen op eigen initiatief helpen met boosteren, toen weer niet, vervolgens misschien toch wel en nu weten ze het niet meer. Een reconstructie.