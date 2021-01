RIVM: De besmettingen dalen nog maar licht, want de Britse variant rukt op

Deze besmettelijkere variant maakt dat het aantal besmettingen niet zo snel daalt als je op basis van de genomen maatregelen zou mogen verwachten. Nederland bevindt zich met 204 besmettingen per 100.000 inwoners nog altijd in de ‘ernstige fase’. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week 35.635 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is weliswaar 8 procent minder dan vorige week, maar het laagste percentage in weken.

“Deze daling is lang niet zo groot als de daling die we in de week ervoor zagen, van 13 tot en met 19 januari. Toen was de daling 21,5 procent”, aldus het RIVM in zijn toelichting. Het getal R, het reproductiegetal (de graad van besmettelijkheid), is gedaald van 0,98 naar 0,93 – maar dat is het getal van 8 januari.

Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag is gelijk gebleven: 11,7 procent.

Een derde loopt Britse variant op

Op basis van modellen schat het instituut dat ruim een derde van de mensen die afgelopen week besmet raakten de Britse variant heeft opgelopen. In een steekproef die in de week van 4 tot en met 10 januari is genomen, bleek in 8,6 procent van de positieve coronatests sprake van de variant die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk.

Een andere zorgwekkende mutant, die vanuit Zuid-Afrika is overgekomen, is inmiddels veertien keer in Nederland aangetroffen. “De meeste van deze veertien personen hadden een reisgeschiedenis, of hebben contact gehad met iemand met een reisgeschiedenis naar Zuid-Afrika”, aldus het RIVM.

“Met de opmars van de Britse variant hebben we te maken met twee virusvarianten die zich met verschillende snelheden verspreiden in Nederland. Daardoor zijn er eigenlijk twee aparte corona-epidemieën. Een epidemie met de al in Nederland aanwezige varianten, waarin het aantal infecties daalt, en een epidemie met de Britse variant waarin het aantal infecties juist toeneemt.”

Het RIVM vreest dat hierdoor niet alleen het aantal besmettingen, maar dus ook het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen zal toenemen, waardoor de druk op de zorg weer groter zal worden.

