RIVM: Bijna twee keer zoveel mensen vindt het moeilijk zich aan coronabeperkingen te houden

De percentages komen uit een onderzoek van het RIVM en het Nivel, dat RIVM-baas Jaap van Dissel toonde tijdens de wekelijkse hoorzitting in de Tweede Kamer. Ruim 20 procent van de ondervraagden zegt het moeilijk te vinden zich aan de maatregelen te houden, bijna een verdubbeling vergeleken met begin april. Ook de cijfers van Google, die via de mobiele telefoon kan vaststellen hoe Nederlanders zich door het land bewegen, laten zien dat minder mensen thuisblijven.

Een van de moeilijkste maatregelen om vol te houden is anderhalve meter afstand houden. Juist dat is een van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste, regel om het virus te controleren.

En om controleren zal het de komende maanden draaien. Van uitroeien of uitdoven, is geen sprake. De besmettelijkheidsgraad, de R, zal zich de komende tijd ergens rond de 1 bewegen. Dan er even boven, dan weer er onder. Dat is niet zo’n probleem, zei Van Dissel. Want als de R boven de 1 uitkomt terwijl er weinig besmettingen zijn, zal dat niet ineens leiden tot een enorme toename van patiënten. Honderd patiënten zorgen bij een R van 1,4 voor 140 zieken. Zijn er 10.000 patiënten, dan levert een diezelfde R 14.000 patiënten op.

Het opengaan van scholen of een potje tennissen zal niet tot veel meer zieken leiden

Daarom is het aantal besmettingen belangrijk om versoepelingen te rechtvaardigen. Volgens Van Dissel is het besmettingsniveau nu dusdanig, dat op 11 mei een begin kan worden gemaakt met versoepelingen. Een belangrijke rol is weggelegd voor het testbeleid. Daarmee kan het RIVM precies in de gaten houden wanneer het aantal patiënten toeneemt.

Maar dat testbeleid begint pas op 1 juni, als er al de nodige versoepelingen zijn doorgevoerd. Volgens Van Dissel is dat geen probleem, omdat hij niet verwacht dat het opengaan van basisscholen en een potje tennissen leidt tot veel meer zieken in Nederland.

Toch wringt er iets. Pas op 1 juni voldoende testcapaciteit en nu al versoepelen, het Outbreak Management Team (OMT) was daar begin april nog tegen, omdat zonder die testcapaciteit niet duidelijk is wat het effect is van versoepeling. Zoals het OMT ook wilde dat eerst de zorg wat meer lucht zou krijgen. De ergste piek is er in de ziekenhuizen wel af, maar nog altijd draaien de ic’s boven hun normale capaciteit.

Wetenschap is geen politiek, zei Van Dissel daarop. Als op basis van nieuwe inzichten andere besluiten genomen kunnen worden, is dat geen draai, zoals in de politiek, maar voortschrijdend inzicht. “Als we onderzoek krijgen die onze mindset omdraait, dan draaien we om. Je leert van correcties op wat je hebt gedaan en we willen niet vasthouden aan verouderde kennis.”

Geen bewijs dat mondkapjes werken

Over de mondkapjes is de mening van Van Dissel niet veranderd. Er is nog altijd weinig bewijs dat ze werken. Toch komt er een verplichting om de mondkapjes in de treinen en bussen te dragen. Van Dissel kan zich daarbij wel iets voorstellen, omdat in trein en bus het lastig is om anderhalve meter afstand te houden. Juist omdat de richtlijn is om dat onder andere omstandigheden wel te doen, is een masker niet nodig. Van Dissel liet wel merken dat de beslissing om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen een politiek besluit is.

Ook de RIVM’s van België, Luxemburg, Denemarken, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Italië erkennen dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes effectief zijn in tegengaan van besmettingen. De bescherming ligt rond de 5 tot 10 procent. Toch hebben kabinetten van deze landen ook verplichtingen ingevoerd.

