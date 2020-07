Risicoreizigers toch niet verplicht in quarantaine

Wel komt er een dringender advies aan Nederlanders die terugkeren uit oranje (alleen reizen indien noodzakelijk) en rode (niet reizen) gebieden om veertien dagen thuis te blijven.

Minister Tamara van Ark van medische zorg schrijft in een zojuist gepubliceerde Kamerbrief dat er onvoldoende juridische grond is om zo’n verplichting op te leggen. Besmette Covid-19-patiënten mag wel quarantaineplicht worden opgelegd. Maar enkel en alleen het bezoeken van een risicovol land, maakt nog niet dat zo’n verplichting stand zal houden bij de rechter.

Het Outbreak Management Team, bestaande de medische adviseurs van het kabinet, benadrukt wel dat het zaak is dat terugkerende vakantiegangers uit risicogebieden het quarantaineadvies opvolgen. Ook ziet het team heil in steekproefsgewijze controles op naleving van de quarantaine. Het OMT ziet op dit moment geen noodzaak om terugkeerders zonder klachten verplicht te testen. Wel wordt onderzocht of zo’n testverplichting kan gaan gelden tijdens de quarantaineperiode van veertien dagen.

Onderzoek naar ruimer testbeleid

Komende week komt het RIVM met een onderzoek naar een ruimer testbeleid. Afhankelijk daarvan bekijkt Van Ark of ook familieleden en vrienden van coronapatiënten die zelf geen klachten hebben, getest kunnen worden. Daarna zal ze bekijken of reizigers die landen op Schiphol of andere luchthavens steekproefsgewijs getest kunnen worden op het virus.

Met het besluit om de quarantaine niet te verplichten, slaat Nederland toch een andere weg in dan buurlanden Duitsland en België. Ook in delen van Groot-Brittannië geldt een quarantaineplicht. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete.

Het dringendere advies om thuis te blijven na een bezoek aan risicogebied hoopt het kabinet over te brengen via GGD’s, tankstations, de media en andere kanalen. Ook hoeven kinderen die na de zomervakantie nog in quarantaine moeten verblijven niet aan de leerplichtambtenaar worden gemeld.

