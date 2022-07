Rijkswaterstaat roept boeren op: stop met deze onveilige acties

Rijkswaterstaat, politie en veiligheidsregio’s roepen boeren op te stoppen met hun onveilige acties. Boeren dumpten vanochtend allerlei troep op snelwegen en staken strobalen in brand. Rijkswaterstaat is al de hele dag bezig met opruimen.

“Met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest zijn onveilige situaties gecreëerd door een aantal boeren”, aldus vier veiligheidsregio’s in het oosten van het land, Rijkswaterstaat en de politie Oost-Nederland in een gezamenlijk statement.

“Acties zoals vannacht kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties voor weggebruikers. Het kan ongelukken en brand veroorzaken.” Brand is een groot risico nu het al wekenlang erg droog is en kan vergaande gevolgen hebben, aldus de hulpverleners.

“Er is gezorgd voor een levensgevaarlijke situatie", zegt een woordvoerder van de Politie Oost-Nederland. “We bekijken of we kunnen achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk is.” Arrestaties zijn er nog niet verricht. Evenmin zijn er boetes uitgedeeld.

Tot nu toe is er één melding gedaan van een ongeluk. Op de A32 reed een auto op een hooibaal. Er is niemand gewond geraakt, de auto is geborgen.

Boeren steken hooibalen en autobanden in brand op de A50 bij Apeldoorn als boerenprotest. De hoofdrijbaan richting Zwolle is afgesloten. Beeld Luciano De Graaf

Nog steeds overlast

De overlast is nog niet voorbij: de troep is niet volledig opgeruimd en nog altijd zijn er snelwegen en op- en afritten afgesloten. “Op sommige plekken is zwaarder materiaal nodig om de rommel op te ruimen of moet de weg hersteld worden", meldt Rijkswaterstaat.

Op onder meer de A1 van Hengelo naar Apeldoorn moeten mensen tussen Deventer en knooppunt Beekbergen via de vluchtstrook, meldt de ANWB. Hetzelfde geldt voor de A28 van Zwolle naar Groningen tussen afrit Nieuwleusen en De Wijk, de A50 van Arnhem naar Zwolle tussen afrit Loenen en Apeldoorn Noord en de andere kant op tussen Vaassen en Apeldoorn. Ook verschillende op- en afritten bij onder meer de A1, A6, A30 en A37 zijn nog dicht.

“De afsluitingen kunnen gevaarlijke situaties en hinder opleveren”, zegt Rijkswaterstaat. Op meerdere snelwegen staan lange files door de acties. De extra reistijd loopt op sommige plekken op tot meer dan een halfuur. “Rijd extra alert”, is het advies.

Boerenactiegroep FDF: dit krijg je als je mensen zo boos maakt “Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit”, zegt secretaris Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force over de nieuwe boerenacties rond snelwegen. “Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen, als je van je land en uit je huis wordt gejaagd.” Ze reageert daarmee op de kritiek van wegbeheerder Rijkswaterstaat, die waarschuwt dat deze manier van actievoeren gevaarlijke situaties kan veroorzaken. FDF zegt zelf overigens geen rol te spelen in deze protestacties. “Lokale trekkergroepen organiseren dit soort acties zelf.” Ook voorzitter Bart Kemp van Agractie laat weten dat hij er niet van op de hoogte was.