Rijkswaterstaat: ga niet de weg op in provincies waar code rood geldt

- Vanaf 14 uur geldt code rood voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. In vrijwel het hele land worden zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur.

- Er rijden vanaf 14 uur dan ook geen treinen meer in het hele land, op Schiphol zijn honderden vluchten geannuleerd. Ook stoppen veel bussen en trams met rijden.

- Vrijwel alle test- en vaccinatielocaties gaan dicht, evenals verschillende attractieparken en gemeentehuizen.