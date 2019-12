Ridouan T. zit vast in Vught, waar een zeer select clubje extra zwaar wordt beveiligd

Willem Holleeder zit er, Mohammed B. – de moordenaar van Theo van Gogh – zit er, en sinds gisterochtend ook Ridouan T., die vanuit Dubai naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught is overgebracht. De EBI is de strengst bewaakte gevangenis van Nederland. Vooral zware, extreem vluchtgevaarlijke criminelen hebben de twijfelachtige eer hier te worden opgesloten.

Inez Weski, de advocaat van T., meldde zich donderdagmiddag bij de poort van de gevangenis in Vught en bevestigde na afloop van haar bezoek dat zij met haar cliënt had gesproken. Voor de poort stonden zwaarbewapende en gemaskerde bewakers.

Luchtplaats met tralies

De EBI staat op het terrein van de penitentiaire inrichting in Vught. Het cellencomplex werd in 1993 geopend als tijdelijke instelling, na een aantal gewelddadige ontsnappingen in Nederland. In 1997 was de permanente EBI klaar, de enige gevangenis met het allerhoogste niveau van beveiliging. Het EBI-blok is extra ommuurd en wordt zo zwaar bewaakt, dat er nog nooit iemand uit is ontsnapt. De luchtplaats heeft tralies aan de bovenkant om ontsnappingen per helikopter onmogelijk te maken. Gedetineerden die naar de EBI worden gebracht, krijgen een blinderingsbril op, zodat zij de weg er naartoe niet leren kennen.

Het cellencomplex is relatief klein. Verdeeld over vier afdelingen is in principe plaats voor maximaal 24 gedetineerden, zowel veroordeelden als verdachten die in voorlopige hechtenis zitten. Op dit moment zouden er rond de tien gedetineerden in de EBI aanwezig zijn. Zij zitten in eenpersoonscellen. In het complex is een bibliotheek, een fitnessruimte, een sportzaal en per afdeling een keuken waar gedetineerden kunnen koken.

De Extra Beveiligde Inrichting in Vught: een gevangenis binnen een gevangenis. Beeld ANP

Het regime in de EBI is streng. Gevangenen die niet met elkaar in contact mogen komen, worden gescheiden gehouden. Zij mogen maximaal met z’n vieren tegelijk in dezelfde ruimte zijn, binnen hun eigen afdeling. Gedetineerden mogen wel televisie kijken en de krant lezen, maar niet internetten. Bellen mag alleen naar vaste nummers en tien minuten per week. Alle gesprekken worden afgeluisterd en alle post wordt gelezen.

Een hand geven mag, omhelzen niet

Bezoekers en advocaten zijn gescheiden van de gevangenen door een glazen wand. Familie in de eerste graad mag een keer per maand worden ontvangen zonder die glazen wand, maar fysiek contact is verboden. Alleen een hand geven mag, een omhelzing is verboden.

In het verleden hebben verschillende Nederlandse en Europese instanties kritiek geleverd op het strenge regime in de EBI in Vught. Onder andere de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft zich een aantal keren uitgesproken na klachten van EBI-gedetineerden.

Onder hen was crimineel Dino S., die in 2012 succesvol beroep aantekende tegen zijn detentie in de EBI en moest worden overgeplaatst. Maar in een beroepszaak van een andere gedetineerde begin dit jaar oordeelde de RSJ dat opsluiting in de EBI wel rechtmatig was.

