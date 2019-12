Ridouan T. is aangehouden in Dubai

De voortvluchtige topcrimineel Ridouan T. is maandag aangehouden in Dubai door de politie daar. Dat is gebeurd in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Het OM heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Hoewel Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met Dubai, kunnen landen onderling afspraken over uitleveringen maken, aldus een woordvoerder van het OM.

De 41-jarige T. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij en opdracht geven tot verschillende moorden. Hij werd internationaal gezocht. Justitie vermoedde al dat hij in Dubai verbleef. Een team van honderd rechercheurs en specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie werkten dag en nacht aan de opsporing van T.

Volgens het OM was de aanhouding te danken aan de inspanningen van de Nederlandse politie en de samenwerking met de politie in Dubai en de uitwisseling van informatie. “Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega’s en die in Dubai”, laat korpschef Erik Akerboom weten. Hij heeft zijn dank overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai. “De arrestatie van T. is voor Nederland van groot belang. Met hun criminele activiteiten vormen T. en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat.”

“In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit en juist door internationaal nauw met elkaar samen te werken is het mogelijk om effectief en slagvaardig op te treden. De aanhouding van Ridouan T. is hier een goed voorbeeld van”, aldus Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid.

De arrestatie van T. is “voortreffelijk werk van de mensen van de politie en het Openbaar Ministerie”, vindt justitieminister Ferd Grapperhaus. In een tweet prijst hij naast het harde werk en het doorzettingsvermogen van de Nederlandse diensten ook de politie in Dubai.

Vandaag is Ridouan T. aangehouden. Voortreffelijk werk van de mensen van @Politie en @Het_OM die hier hard aan hebben gewerkt. Samen met de politie in Dubai. Bij de rechtstaat hoort dat we doorzetten in de opsporing. En mensen verantwoordelijk houden voor hun daden. — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) 16 december 2019

Leider van een “geoliede moordorganisatie”

T. werd op 20 december 1977 in Marokko geboren en kwam op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij groeide op in Vianen. In zijn tienerjaren zette hij zijn eerste schreden op het criminele pad.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft T. zich ontpopt tot de leider van een bende die moet worden gekenschetst als “een geoliede moordorganisatie”, die opereert tegen het decor van de even lucratieve als explosieve groothandel in cocaïne. Zijn veronderstelde rechterhand, Said R., is nog steeds voortvluchtig. Twee broers van T. zijn in Marokko veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de (vergis)moord op de zoon van een rechter.

T. is hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieonderzoek Marengo, dat in 2017 op gang kwam, nadat Nabil B. zich als kroongetuige bij justitie had gemeld. B. is naar eigen zeggen actief geweest in de bende van T. Na een ‘vergismoord’ in januari 2017 in Utrecht, waarvan een goede bekende van hem het slachtoffer werd, kreeg B. wroeging en liep hij over.

Vermoorde advocaat Derk Wiersum

In maart 2018, een week nadat het OM had bekendgemaakt dat het een kroongetuigendeal had gesloten met B., werd diens niet-criminele broer in Amsterdam doodgeschoten. Het vermoeden is dat T. hierin de hand heeft gehad, maar tot een formele verdenking in deze zaak tegen hem heeft dit nog niet geleid.

Hetzelfde geldt voor de moord op B.’s advocaat, Derk Wiersum. Die werd op 18 september bij zijn huis doodgeschoten. Politie en justitie achten het scenario dat T. achter ook deze moord zit zeer waarschijnlijk. De politie hield in dit onderzoek enkele verdachten aan, onder wie Anouar T., een neef van T.

Dergelijke vermoedens komen niet uit de lucht vallen. Uit een grote hoeveelheid onderschepte communicatie tussen T. en vermoedelijke handlangers lijkt af te leiden dat hij geen genade kent met verraders. T. zweert met groot gemak wraak en zegt er niet voor terug te deinzen naasten en familie te doden te “laten slapen”, in uiterst sinister en cynisch onderwereldjargon.

Inmiddels is er nog een tweede, vrijwel even omvangrijk liquidatieproces als Marengo op gang gekomen. In dat zogeheten onderzoek Eris kenmerkt het OM motorclub Caloh Wagoh als een verzameling moordcommando’s, die de ene na de andere opdracht van T. heeft aangenomen. In beide onderzoeken zitten inmiddels tientallen verdachten vast.

Het ‘Marengo’-proces draait om de volgende feiten, in chronologische volgorde: De moord op Ronald Bakker op 9 september 2015 in Huizen. Bakker werd in zijn auto, voor zijn huis doodgeschoten. Hij was medewerker van de spyshop in Nieuwegein, die in beeld was gekomen in het onderzoek 26Koper. Dit onderzoek, dat begon met de vondst van een grote partij wapens in Nieuwegein, is in sommige opzichten een voorloper van Marengo. Ook het voorbereiden van een aanslag met een bazooka op de spyshop verwijt justitie T. De moord op Samir Erraghib op 17 april 2016 in IJsselstein. Erraghib werd onder vuur genomen terwijl zijn 7-jarige dochtertje bij hem in de auto zat. Het kind overleefde de aanslag. Erraghib zou in het milieu over T. hebben gesproken. De moord op Ranko Scekic op 22 juni 2016 in Utrecht. Scekic liep met een vriend op straat voor zijn woning toen hij werd doodgeschoten. Voorbereiding, in de maanden mei en juni 2016, van onder andere de moord op Scekic. De poging tot moord op Abdelkarim A. op 11 oktober 2016 in Utrecht. A. werd benaderd door een man met een automatisch wapen, maar wist te ontkomen. A. wilde of kon een oude schuld aan T. niet betalen. Een groepje mannen, voorzien van automatische wapens, probeerde in de nacht van 4 op 5 december 2016 de Amsterdamse crimineel Khalid B. in Rotterdam-Zuid te liquideren. B. zou tot de entourage van Erraghib hebben behoord en zijn dood hebben willen wreken. Hij wist te ontkomen. De moord op gewezen crimineel en misdaadblogger Martin Kok. Kok werd op 8 december 2016 in zijn auto doodgeschoten na een bezoek aan een seksclub in Laren. Enkele uren voor de liquidatie werd in Amsterdam een poging gedaan Kok door het hoofd te schieten. Eerder was al een poging ondernomen hem te doden met een bom onder zijn auto. De moord op Hakim Changachi op 12 januari 2017. Changachi werd bij zijn flat aan de Faustdreef in Utrecht-Overvecht doodgeschoten. De moord was een vergissing. Het beoogde doelwit was Khalid H., die destijds ook aan de Faustdreef woonde. De moord op Changachi zou Nabil B. ertoe hebben aangezet kroongetuige in ‘Marengo’ te worden. Voorbereidingshandelingen voor de moord op Khalid H., in januari 2017. H. had in de gaten dat hij werd gevolgd en geobserveerd en belde de politie. De daders, die gewapend bij zijn woning klaarstonden, zijn na een achtervolging door de politie aangehouden en inmiddels veroordeeld. H. stond op de dodenlijst omdat hij over T. had geroddeld, aldus het OM.

