Reserveringen voor het terras stromen binnen in Noordwijk: ‘Surfers hebben hun warme bakkie koffie gemist’

Nog even, en dan kunnen Eelco Dijk en Wouter van Vessem hun gasten de nieuwe, echt Balinese deur laten zien en kunnen strandliefhebbers onder een bamboe parasol genieten van een drankje. Het terras van het strandpaviljoen waar Dijk en Van Vessem zoveel tijd en energie in steken, gaat volgende week weer open. Eindelijk.

Het terras is de levensader van paviljoen Beach. Maar zo ziet het er nu niet uit. Er staan een paar tafels en stoelen, een dj-booth. Maar er is vooral veel ruimte die kan worden gevuld. Ruimte waar nu nog een gure wind uit het noorden waait. “Normaal gesproken kunnen wij vijfhonderd mensen verwelkomen op ons terras en loopt er negentig man personeel rond. We zijn ontzettend veel omzet misgelopen”, vertelt Van Vessem.

Bali aan de Noordzee

Toch zijn de eigenaren naar eigen zeggen niet gaan ‘sikkeneuren’ en hebben ze flink geïnvesteerd om er toch wat moois van te maken. Het resultaat is een soort Bali aan de Noordzee. “Wij zijn rasondernemers”, zegt Dijk. “Ondanks de tegenslagen gaan wij door.”

Maar deze week kwam er een meevallertje. Versoepelingen op het moment dat de meivakantie begint. De twee kijken dan ook uit naar volgende week. De reserveringen stromen volgens hen al binnen. Toch, de beperkingen blijven knellen. “We mogen nu maar 50 gasten verwelkomen, terwijl we zo hard hebben gewerkt om hier wat moois van te maken. Dan zit je ook te wachten op het applaus van het publiek”, vertelt Van Vessem. “Zelfs op anderhalve meter zouden we er nog 250 kunnen ontvangen”, voegt zijn compagnon daaraan toe.

“Dat we maar van 12.00 tot 18.00 uur gasten mogen ontvangen is voor ons ook erg lastig”, vervolgt van Vessem zijn verhaal. “Maar wij maken er wel weer wat van,” vult Dijk aan, wat Van Vessem beaamt. “We blijven innoveren. We introduceren nu ‘early dining’, waarbij mensen vanaf 16.00 uur lekker bij ons kunnen dineren, uit eten gaan dus.”

Bevrijdend

Even verderop staat een felblauwe blokhut op het strand. Met de harde wind is het even zandhappen voordat surfschool Beach Break is bereikt, maar daar hoor je de surfers niet over klagen. Voor hen is het perfect surfweer. En dan straks nog de meivakantie, inclusief versoepelingen; dat betekent voor eigenaar Cesar Smits meer surfliefhebbers in zijn zaak. “Ouders hebben geen zin om twee weken thuis te zitten met hun kinderen”, zegt hij. Ondertussen komen klanten binnen die een afspraak hebben voor een surfles, anderen maken zich in wetsuits klaar voor de Noordzee. In alle bedrijvigheid herinnert alleen de anderhalve meter aan het coronavirus.

Chris de Leeuw is een van hen. Hij begrijpt goed waarom surfen zo populair is, juist in coronatijd. Vandaag heeft hij zijn derde les bij trainer Luca van der Veen. “Op zo’n dag zonnige dag als vandaag zet ik mijn werk op de tweede plaats, dat verschuif ik naar de avonduren. Als er een goede wind staat, ga ik gewoon surfen. Vooral het gevoel dat ik even niets te maken heb met coronarestricties is bevrijdend.”

De surfschool heeft dan ook relatief weinig last gehad van de coronacrisis, zegt Smits. “Wij merken dat kitesurfen veel populairder is geworden, omdat je in de buitenlucht bijna de hele tijd gewoon mocht sporten. Wij konden daardoor doorgaan.”

Smits vond het wel jammer dat het bijbehorende terras niet open kon, dus hij is blij nu dat binnenkort weer mag. “Onze sporters hebben hun warme bakkie koffie gemist nadat ze uit het koude zeewater komen.”

