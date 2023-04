Renaldo van Poelgeest (30) verleende noodhulp in Voorschoten: ‘Zo’n calamiteit is niet te oefenen’

Het is nog donker als de pieper van Renaldo van Poelgeest (30) om iets voor vier uur vannacht afgaat. Code 50: een ongeluk met vermoedelijk zo’n vijftig slachtoffers. In een mum van tijd zit hij achter het stuur van een grote witte bus van het Rode Kruis. Achterin liggen verbandmiddelen, dekens, een tent en stoelen: spullen die nodig zijn om lichtgewonde slachtoffers eerste hulp te verlenen.

Nadat Van Poelgeest zeven andere vrijwilligers van het Rode Kruis in Leiden heeft opgehaald, rijdt hij met sirenes in de richting van Voorschoten, waar een passagierstrein is ontspoord na een botsing met een kraan op het spoor. Het team weet niet precies wat de situatie ter plekke is, behalve dat het een groot ongeval is. Noodhulpteams van het Rode Kruis worden alleen bij grote calamiteiten ingezet. “Je weet: het is geen oefening, het is serieus. Op dat moment is het: zwaailichten aan en zien wat we gaan meemaken”, zeg Van Poelgeest.

Rond kwart voor vijf parkeert hij de bus op zo’n honderd meter afstand van de ontspoorde trein. Niet eerder heeft Van Poelgeest zo’n groot incident meegemaakt. Het team start direct met de verzorging van gewonden, die zijn ondergebracht bij omwonenden. “Wij helpen alleen lichtgewonde slachtoffers, dat is iedereen die nog kan lopen”, legt Van Poelgeest uit. Op die manier ondersteunen de vrijwilligers van het Rode Kruis het ambulancepersoneel, dat slachtoffers met ernstigere verwondingen helpt.

Niet te trainen

De eerste hulpverleners troffen een onoverzichtelijke en chaotische situatie aan, vertelt directeur van de veiligheidsregio Hans Zuidijk, tijdens de persconferentie over het treinongeval. “Het was donker, de bovenleiding was gebroken, er klonk hulpgeroep en er was brand.”

Van Poelgeest en zijn team arriveren ruim een uur later. Op dat moment is de situatie onder controle en kan het team rustig aan de slag. “De samenwerking tussen alle disciplines ging uitstekend en dat is belangrijk bij een groot incident. Zo’n calamiteit is niet te oefenen, maar het ging gewoon vanzelf.”

