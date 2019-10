Remkes zet een deur op een kier voor de Haagse vreugdevuren

Onder strikte condities mogen er de komende jaarwisseling vreugdevuren worden gebouwd bij Scheveningen en Duindorp. Dat heeft waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) van Den Haag donderdagavond in een debat met de gemeenteraad toegezegd.

Wel mogen de brandstapels niet hoger worden dan tien meter, op advies van de brandweer. Afgelopen jaarwisseling waren de brandstapels ruim veertig meter hoog, waarna de buurt werd geteisterd door vliegvuur. Volgens de waarnemend burgemeester is het ondenkbaar dat de vreugdevuren toch groter worden. “De ene smaak is conform het advies van de brandweer, de andere smaak is nee.”

De pas aangetreden Remkes begon zijn burgemeesterschap met een zwaarbeladen onderwerp in de gemeenteraad. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde begin oktober dat de gemeente Den Haag tekortschoot bij het handhaven van de vreugdevuren bij de vorige jaarwisseling. Burgemeester Pauline Krikke (VVD) besloot daags na het rapport af te treden.

Remkes liet er geen gras over groeien. “Om illusies weg te nemen: honderd procent veiligheid bestaat niet. Nergens, en ook hier niet.” Maar volgens de burgemeester moet er wel alles aan gedaan worden om de veiligheid van de inwoners op Scheveningen en in Duindorp te garanderen. Om die reden wil Remkes af van het competitie-element tussen de twee wijken. “Dat lijkt mij heel verstandig. Het wedstrijdelement heeft tot heel ongezonde toestanden geleid.” De OVV constateerde dat de brandstapels vorig jaar meters te hoog waren en er veel te veel hout was gebruikt. Dat wist de gemeente al voor de jaarwisseling, maar ingegrepen werd er niet.

De restanten van het ‘vreugdevuur’ op het strand van Scheveningen, op 2 januari. De vuurstapel was ruim veertig meter hoog. Beeld Nederlandse Freelancers

Remkes houdt de deur dus op een kier voor de vreugdevuren maar hij benadrukte tegelijk dat er nog veel onzeker is. Zo moeten bouwers dit jaar, op advies van de OVV, officieel een vergunning aanvragen voor een brandstapel. Dat was eerder niet zo. Is die vergunning eenmaal verleend dan kunnen omwonenden en andere belanghebbenden zes weken lang bezwaar maken. Dat geldt ook voor milieuorganisaties, bijvoorbeeld.

Remkes gaat vrijdag in gesprek met twee stichtingen die vreugdevuren willen bouwen. De organisatie op Scheveningen heeft al een vergunning aangevraagd, de bouwers uit Duindorp nog niet. Tijdens dat gesprek moet duidelijk worden hoe de organisaties kijken naar de hoogtelimiet van de brandstapels. En, zei Remkes: “Ik wil weten met wie ik sluitende afspraken kan maken.” Eerdere afspraken met de gemeente werden door de bouwers met de voeten getreden.

Remkes zag in dat er, met nog tien weken tot de jaarwisseling, nog maar weinig tijd is. Het is om die reden dat een aantal Haagse partijen de vreugdevuren deze jaarwisseling sowieso willen overslaan. Het is volgens hen te kort dag om de festiviteiten op het strand veilig te laten doorgaan.

“We moeten ons niet laten leiden door de vrees voor ongeregeldheden”, zei Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Daarmee doelde hij op de periode voor de vreugdevuren, toen er werd gejaagd op kerstbomen, auto’s in de brand werden gestoken en er sprake was van een kat- en muisspel tussen burgers en politie.

Andere partijen staan open voor het behoud van de traditie, mits de veiligheid voorop staat. Voor hen moet afblazen wel een optie zijn. Groep de Mos/Hart voor Den Haag, de VVD en PVV willen dat het college alles op alles zet om de vreugdevuren door te laten gaan.

