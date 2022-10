Remkes was eerlijk, vindt boer Jasper. ‘Maar niet alle plannen zijn reëel’

Voor de live bekendmaking van wat ’s lands bekendste bemiddelaar Johan Remkes nadrukkelijk geen plannen, maar denklijnen noemt, heeft boer Jasper Meerkerk (30) uit Nieuw-Lekkerland een groot scherm en een laptop klaargezet. Uiterlijk onbewogen kijkt hij naar de langverwachte presentatie van oud-minister Remkes. Een enkele keer schudt de boer nauwelijks merkbaar zijn hoofd of slaakt hij een zucht.

Concrete zorgen maakte Meerkerk zich vooraf niet. “We boeren hier al zeven generaties”, vertelt hij. “Daarvoor moet je kunnen meebewegen. Dat doen we hier door te verbreden. We fungeren als zorgboerderij en hebben een boerderijwinkel. Wat er nu allemaal speelt maakt het ingewikkeld en onzeker, maar we hebben elke dag een boterham.” Je kan maar beter positief in het leven staan, wil hij maar zeggen.

Eerlijk

Zodra de kersverse minister van landbouw Adema en stikstofminister Van der Wal het rapport van Remkes in ontvangst hebben genomen, glimlacht boer Meerkerk enigszins gelaten. “Tja, uitkoop”, verzucht hij na afloop van de speciale NOS-uitzending. Wie wordt daar gelukkig van? Maar ik denk wel dat Remkes eerlijk was”, zegt hij. “Al had ik gehoopt dat hij wat minder op de datum zou prikken.”

De deadline die Remkes vooralsnog hanteert, is niet haalbaar, denkt Meerkerk. “Nu wil Remkes in een jaar tijd 500 tot 600 boeren gaan uitkopen. Dat ga je niet redden. Ja, je vindt wel 600 boeren die willen stoppen, maar het gaat nu echt om de piekbelasters: grote bedrijven in de buurt van natuurgebieden. Daar zitten er zat bij die er nog keihard zin in hebben. Dan krijg je juridische procedures die jaren gaan slepen.”

Zelf denkt hij geen piekbelaster te zijn. “Je weet dat nooit zeker, maar wij zijn al van 85 naar 75 melkkoeien gegaan en de Biesbosch ligt zo’n 20 kilometer verderop. Maar dat ik er nu misschien minder last van heb, betekent dat een andere boer extra wordt getroffen.”

Meerkerk voelt mee met de getroffen boeren, maar op het erf van zijn bedrijf Eben-Haëzer, wapperen geen omgekeerde vlaggen. “Ik ben daar fel op tegen. Ik ben trots op mijn land en daar hoort rood-wit-blauw bij”, vindt Meerkerk.

Niet reëel

Het verplaatsen van piekbelasters naar minder kwetsbare gebieden, volgens Remkes noodzakelijk om de normen te halen, ziet deze boer niet als een reële optie. Hij rekent voor: daar moet je per bedrijf miljoenen euro’s voor meenemen. En dan heb je de uitstoot nog niet eens naar beneden gebracht, alleen verplaatst.

De oproep om ook andere sectoren, zoals transport en industrie aan de lat te krijgen voor stikstofreductie, had van Meerkerk ‘wel wat steviger gemoeten’. Toch kan de boer in Remkes’ verhaal ook een positief punt ontdekken: “Hij was best stellig over die KDW, de kritische depositiewaarde. Die moeten we niet heilig verklaren, zei hij. Dat vind ik mooi. Boeren zijn best in staat om naar het grotere plaatje te kijken: wat gaat erin en wat komt eruit? En daarin dan te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen krijgen.”

Lees ook:

Uitkopen piekbelasters geen goede, maar een noodzakelijke oplossing, aldus een bezwaarde Remkes

Het kabinet zou binnen één jaar de 500 à 600 bedrijven met de grootste stikstofinvloed op de natuur moeten laten stoppen. Alleen zo is de juridische impasse op korte termijn te doorbreken, concludeert stikstofcrisismanager Remkes in zijn rapport.