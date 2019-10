Remkes hoeft zich niet geliefd te maken in Den Haag, maar moet puinruimen op het stadhuis

Johan Remkes wordt waarnemend burgemeester van Den Haag. Met zijn politieke ervaring moet de 68-jarige VVD-prominent de rust laten terugkeren in Den Haag. De derde stad van Nederland gaat gebukt onder een bestuurlijke crisis na het vertrek van twee wethouders, vorige week, en burgemeester Pauline Krikke (VVD) zondag.

De benoeming was woensdagavond een feit. Woensdagochtend werd al duidelijk dat Commissaris van de koning Jaap Smit Johan Remkes als kandidaat op het oog had. Dat bleek toen een opname van een gesprek, afgelopen maandag, tussen Smit en de vijftien Haagse fractievoorzitters uitlekte via OmroepWest. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad van Den Haag deed enkele uren na het uitlekken van de tape aangifte van dat feit.

Smit beloofde de Haagse gemeenteraad maandag al een ‘stevige, zware waarnemer’, die moet zorgen voor ‘rust, reinheid en regelmaat’, aldus Smit. Remkes is oud-minister, oud-staatssecretaris en voormalig Commissaris van de koning in Noord-Holland. Ook is hij voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek, dat in september zijn eerste rapport naar buiten bracht. De verwachting is dat Remkes tot de zomer van volgend jaar de burgemeesterstaken zal waarnemen. In het voorjaar wordt besloten wanneer de zoektocht naar een nieuwe burgemeester kan beginnen.

Integriteit

De waarnemer mag zijn borst nat maken. Het uitlekken van het gesprek is namelijk tekenend voor de problemen in Den Haag, waar de gewezen wethouders De Mos en Guernaoui (beiden Groep de Mos/Hart voor Den Haag) een gebrek aan bestuurlijke integriteit wordt verweten door de raad.

Aan Remkes de taak om de orde te bewaken tijdens het strafrechtelijke onderzoek naar De Mos en de zijn partijgenoten. Het laatste wat Den Haag kan gebruiken is dat het onderzoek naar de leden van de grootste fractie in Den Haag zorgt voor verdere escalatie. Ondertussen moet er zo snel mogelijk een nieuwe coalitie en college worden gevormd. Daarover zijn inmiddels verkennende gesprekken gaande. Gezien de versnippering in de raad zal het smeden van een stabiel stadsbestuur niet eenvoudig zijn.

Slordige raad

Remkes hoeft zich als tijdelijk waarnemer niet geliefd te maken bij alle Hagenaars en Hagenezen, maar moet puinruimen. Ook in de gemeenteraad, aldus Smit. “Ik heb eens naar een raadvergadering gekeken, daar word ik als toeschouwer niet blij van”, zegt hij. “Dat is geen gezicht.”

Daarnaast constateert de Commissaris van de koning dat de relatie tussen de politie, justitie en burgemeester – ‘de driehoek’ – is verstoord en op orde moet worden gebracht.

Krikke stond als burgemeester aan het hoofd van die driehoek. Zondag nam ze onverwacht ontslag vanwege het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Als burgemeester was Krikke verantwoordelijk voor de veiligheid, maar volgens de OVV was er in de afgelopen Nieuwjaarsnacht slechts sprake van een ‘schijnveiligheid.’ Hoewel bekend was dat de brandstapels te hoog waren, werd niet ingegrepen.

Terwijl 31 december langzaam dichterbij komt is het nog een raadsel hoe de vreugdevuren er de komende jaarwisseling uit zullen zien. Vanwege het plotselinge aftreden van Krikke is de raadsvergadering over de brandstapels verzet naar volgende week. Dat geeft Remkes een week de tijd om zich te buigen over de vraag of, en zo ja hoe hij de vreugdevuren wil toestaan.

