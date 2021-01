Relschoppers plunderen fietsenstalling en supermarkt in Eindhoven

In de stationshal zijn veel vernielingen aangericht en een vestiging van Jumbo is geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.

De rellen, die begonnen op het 18 Septemberplein, verplaatsten zich zondag in de namiddag naar het Centraal Station. Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht. Demonstranten hebben fietsen uit de stalling meegenomen. Ook zijn hekken en fietsen gebruikt om barricaden op te werpen tegen de mobiele eenheid.

Vuurwerk, stenen en rookbommen

Tijdens het protest hebben demonstranten de politie belaagd met vuurwerk, stenen en rookbommen. De politie sloeg van zich af met wapenstokken.

De politie heeft het 18 Septemberplein schoongeveegd en het plein ligt bezaaid met stenen en tegels. Politie te paard en de inzet van een waterkanon moeten helpen bij het beëindigen van de rellen.

Tijdens de ongeregeldheden in de stad heeft de politie al zeker dertig mensen aangehouden, onder meer voor (zware) mishandeling en het geen gehoor geven aan de oproep om het plein te verlaten. Op sociale media staan foto’s van betogers die gewond zijn geraakt.

De politie tegenover demonstranten op het 18 Septemberplein. Hier hadden zich vele honderden mensen verzameld uit protest tegen het coronabeleid. Meerdere personen zijn aangehouden. Burgemeester John Jorritsma had de demonstratie verboden uit angst voor ongeregeldheden. Beeld ANP

Beeld EPA

Gasmaskers en traangas

Bij het station van Eindhoven maakte de ME zich op om de betogers opnieuw weg te jagen. Maar ondanks vele waarschuwingen bleef een grote groep demonstranten de confrontatie zoeken. Agenten met gasmaskers op proberen de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen werpen betogers barricaden op van fietsen en hekken.

De gemeente heeft een noodbevel ingesteld en roept iedereen die er niets te zoeken heeft op om weg te blijven uit Eindhoven. Vermijd Eindhoven Centraal, zeggen de Nederlandse Spoorwegen. Er rijden wel treinen via de stad, maar die stoppen niet op Eindhoven Centraal, aldus NS. Het station is door de politie hermetisch afgesloten. Een auto van ProRail werd volgens de spoorbeheerder door relschoppers in brand gestoken. “Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie!”, twittert ProRail.

Vanwege rellen in #Eindhoven is het treinstation gesloten. Ook is het treinverkeer gestaakt. Eén van onze auto’s moest het ook ontgelden. Onze collega’s daar zijn erg geschrokken, maar gelukkig oké. Wat een schandalige actie! pic.twitter.com/lHNdN5TzXh — ProRail (@ProRail) 24 januari 2021

Amsterdam

De politie heeft zondagmiddag ook het Museumplein in Amsterdam ontruimd. De demonstranten zijn daar inmiddels weg, maar rondom het plein is het even na 17.00 uur nog onrustig. De ME houdt de situatie in de omliggende straten in de gaten.

De politie begon rond 15.00 uur het Museumplein schoon te vegen en zette daarbij een waterkanon in, toen de honderden demonstranten op het plein niet vertrokken nadat er een noodbevel was afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en uit de directe omgeving.

Actievoerder in Amsterdam Beeld ANP

Het grootste deel van de actievoerders bleef staan, ook gooiden sommigen vuurwerk naar de politie. De politie dreef de menigte uiteen met wapenstokken, paarden, honden en twee waterkanonnen.

Rond 15.30 uur had de politie het plein schoongeveegd, maar in de omliggende straten bleef het nog onrustig. Een groep demonstranten verzamelde zich aan de voorkant van het Concertgebouw, waar opnieuw een waterkanon werd ingezet. De actievoerders werden daarna langzaamaan weggedreven richting de Van Baerlestraat.

Koffiedrinken

Op sociale media gingen de afgelopen week berichten rond dat mensen van plan waren te gaan “koffiedrinken” in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein hadden inderdaad veel mensen een kopje koffie bij zich. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied. Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die naar het plein kwam steeds groter werd en de risico’s toenamen.

Vorige week kwamen er toch tweeduizend mensen naar het Museumplein om te demonstreren, nadat een protest van Nederland in Verzet op het plein was geannuleerd en verboden. De politie trad daarom toen ook op, en ook dat leidde tot flinke ongeregeldheden en 143 arrestaties.

Demonstratie tegen de coronaregels in Amsterdam. Beeld ANP

