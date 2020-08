Reizigers verbaasd over gebrek aan controle op Schiphol. ‘Alsof het virus niet bestaat’

Wie Nederlands grondgebied bereikt, merkt op het vliegveld niets van welke veiligheidsmaatregel dan ook, constateerde reiziger Heshusius (68) toen hij arriveerde uit risicogebied Barcelona. “Ik zie nogal een discrepantie”, zegt hij. Terwijl minister De Jonge zich buigt over de verplichte quarantaine van veertien dagen voor iedereen die afkomstig is uit een risicogebied, krijgen veel reizigers op Schiphol vrij baan.

“Er zijn geen informatiepunten, je krijgt geen gezondheidscontrole, hoeft geen mondkapje op te doen en niemand die zegt dat je eigenlijk wel even in quarantaine moet. Je kunt alle voorschriften zó negeren”, aldus Heshusius. “Kunnen we niet beter beginnen met goede informatievoorziening, voordat we een quarantaine verplicht stellen? Het lijkt op alles of niets.”

Het probleem zit hem niet in onwelwillendheid, maar in een gebrek aan capaciteit, reageert een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland, die verantwoordelijk is voor het handhaven van de regels op Schiphol. Reizigers uit risicolanden moeten een gezondheidsverklaring op zak hebben, en dan ‘kan het zijn’ dat ze die moeten laten zien. Maar niet iedereen wordt gecontroleerd.

‘Ik kreeg het gevoel alsof het virus hier niet bestaat’

Het gevolg is dat sommige reizigers die vanuit een risicogebied, een land of regio met code rood of oranje, Nederland binnendruppelen, op de luchthaven verbaasd reageren op gebrek aan controle. Die reizigers, aldus de website van Schiphol, moeten voldoen aan allerlei maatregelen. Naast de in het oog springende, zoals afstand houden, moeten reizigers ook een gezondheidsverklaring op zak hebben. En wel degelijk een mondkapje op, bijvoorbeeld bij het inchecken en boarden.

Bij de bagagebanden, luidt de boodschap verder, worden aankomende reizigers gewezen op de Nederlandse richtlijnen en het nadrukkelijke advies om, indien nodig, veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Daar merkte Esther Aveskamp niets van, toen ze afgelopen week terugkeerde uit Cambodja. Integendeel. “Ik zag bij de bagagebanden vooral zwetende mensen in hemdjes, die nog net niet over elkaar heen hingen om hun koffer te pakken.”

Aveskamp (55) kreeg op het vliegveld het gevoel ‘alsof het virus hier niet bestaat.’ Ze wilde zich laten testen, maar dat kon nog niet. De teststraat zou pas een paar dagen later openen. “Bij de marechaussee duurde het vijf medewerkers voor iemand me dat kon vertellen.”

‘In Azië is alles wel goed geregeld’

Op het vliegveld in Cambodja moest ze voordat ze het vliegtuig in mocht nog drie keer haar temperatuur laten meten, haar gezondheidsverklaring laten zien en vragenlijsten invullen. Medewerkers hamerden op de voorschriften, en stonden klaar voor vragen. Zo verliep het ook tijdens haar overstap op het vliegveld van Seoel.

“Je verwacht dan toch dat het net zo gaat als je aankomt in Nederland. Niets van dat alles. Om mij heen reageren mensen angstig omdat ik uit een land kom dat het ministerie als oranje markeert, maar het is de omgekeerde wereld. In Azië is alles goed geregeld, ik moet juist bang zijn voor Nederlanders.”

Er is in Nederland te weinig menskracht beschikbaar om ieder binnenkomend vliegtuig uit een risicogebied op te vangen, dus moeten GGD-medewerkers vooralsnog kiezen. Soms verzoeken de GGD-medewerkers reizigers wel nadrukkelijk zich te laten testen in de teststraat op het vliegveld, die donderdag open ging.

Lang niet iedereen kan getest worden: alleen de passagiers uit vijf tot zes vliegtuigen per dag. Zaterdag waren dat onder meer de vluchten uit Aruba, New York en Atlanta. Het is de bedoeling dat de testcapaciteit en informatievoorziening wordt opgeschaald naar 100 procent van de vluchten uit risicogebieden, maar hoe lang dat nog gaat duren, is onduidelijk.

Nederland is nu zelf een risicogebied Terwijl het ministerie van buitenlandse zaken wereldwijd meer en meer gebieden rood en oranje markeert, gebeurt dat omgekeerd ook. Steeds meer landen scherpen het reisadvies naar Nederland aan. In Noorwegen moeten reizigers uit Nederland sinds zaterdag tien dagen in quarantaine, vanwege de oplopende besmettingen in ons land. In het Verenigd Koninkrijk moeten reizigers uit Nederland sinds zaterdag veertien dagen in quarantaine. Litouwen weigert mensen die uit Nederland komen vanaf maandag zelfs de toegang. Finland en Estland markeerden Nederland al op 10 augustus oranje in het reisadvies, dat staat voor alleen noodzakelijk reizen. Ook België maakte dit weekend bekend de provincies Noord-Brabant Utrecht en Flevoland oranje te kleuren. Dat reisadvies gold sinds begin deze maand al voor Zeeland, Noord- en Zuid-Holland. Wie in deze provincies is geweest en terugkeert naar België, wordt geadviseerd in quarantaine te gaan.

