Reisverbod zorgt voor stress. ‘Komt mijn verloofde het land wel binnen vóór de bruiloft?’

De bloemen zijn besteld en de locatie is gereserveerd. Eind december gaat Jeroen van den Berg trouwen met zijn verloofde Lindsay Donnelly. Klein probleem, Donnelly komt misschien het land niet in door het nieuwe inreisverbod.

Zijn verloofde woont in Rochdale, een plaats in het Verenigd Koninkrijk, legt Van den Berg uit. De twee hebben elkaar 23 jaar geleden ontmoet tijdens een vakantie in Griekenland. De vakantieliefde ging over, maar via Facebook kwamen ze opnieuw in contact.

De vonk slaat opnieuw over. In de zomer bezoekt ze hem in Nederland. Twee maanden later vraagt hij haar - vanwege de coronamaatregelen - via de telefoon ten huwelijk. Donnelly zegt haar baan op en boekt een enkeltje naar Nederland. Dinsdag zou ze met twee koffers vertrekken, woensdag zou ze arriveren. Net op tijd voor de laatste voorbereidingen voor de bruiloft.

Of de reis doorgaat is nog maar de vraag. Het kabinet kondigde in de nacht van zaterdag op zondag aan om tot 1 januari een vliegverbod in te stellen voor alle vluchten uit het Verenigd Koninkrijk (VK). Dit om een gemuteerde versie van het Covid-19 virus, dat zich aan de andere kant van de Noordzee snel verspreid, buiten de deur te houden.

Donelly zou weliswaar met de boot naar Nederland komen, en reizen met de boot of bus zijn nog niet verboden. Maar Van den Berg voelt een inreisverbod voor die vervoersmiddelen al aankomen. “Geert Wilders vraagt een spoeddebat aan heb ik gelezen, op Facebook zegt iedereen dat de grenzen wel dicht mogen.” Vooralsnog laat het kabinet in een kamerbrief weten inkomende reizen vanuit het Verenigd Koninkrijk - via andere wegen dan de lucht - dringend af te raden.

Jeroen van den Berg en zijn verloofde Lindsay Donnelly toen ze in augustus een paar dagen in Nederland was. Beeld Jeroen van den Berg

Hij heeft al gebeld met het ministerie van buitenlandse zaken. “Die konden me ook niet echt gerust stellen”, zegt hij. De projectmanager van een groot it-bedrijf in de buurt van Nijmegen weet even niet wat hij moet doen. Ondertussen is hij al de hele dag in conclaaf met zijn aanstaande, die hem na het nieuws in tranen opbelde. “Moet je niet een boot eerder nemen?”, was zijn eerste reactie. “Zonder afscheid te nemen van mijn vader en moeder?", was haar antwoord. Een duivels dilemma. Later op de middag besluit Donnelly toch te kijken of ze niet een boot eerder kan nemen. Daar gaat het coronaproof afscheidsfeestje dat haar zus op de planning had staan.

Van den Berg blijft hoopvol. Eerdere corona-gerelateerde kopzorgen konden de twee ook aan. “Voor deze situatie gaan we ook wel weer een oplossing vinden, dat weet ik zeker.”

