Reisje naar Griekenland afgebroken: een Koninklijke soap

Het begon met een vliegtuigspotter die Koning Willem-Alexander met zijn gezin zag vertrekken, een Rijksvoorlichtingsdienst die weigerde te zeggen waar ze naartoe gingen, een vicepremier die vervolgens geen antwoord op vragen hierover aan de Telegraaf-journalist kon geven en tijdens de persconferentie met zijn mond vol tanden stond. Toen vlak daarna bleek dat de Koning naar Griekenland was vertrokken voor een herfstvakantie ontploften de sociale media. Tenslotte kwam de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) namens de Koning met een tweet dat de heftige reacties hen “raakt” en dat ze terugkomen naar Nederland.

Het was een soap van twee uur. Toch galmen de reacties op deze opmerkelijke actie van de Koninklijke familie nog na. Het is immers de week waarin het kabinet een lichte lockdown aankondigde, de cultuursector en de horeca op slot gingen en de oproep was gedaan om zoveel mogelijk thuis te blijven.

De RVD verklaarde vrijdag nog wel dat de trip van de Koning “privé” was en volledig volgens de nieuwste Covid19-regels werd gehouden. De familie vliegt immers met het regeringsvliegtuig en ze zouden als gezin verblijven in hun vakantiewoning op het Griekse schiereiland in de Peloponnesos, een gebied dat code geel heeft.

Formeel voldeden ze daarmee aan de regels. Maar toch krijgen ze weinig begrip en steun voor de reis. Zelfs niet bij de Koninklijke Oranjebond. Die verwijst in een reactie alleen naar de tweet van de RVD namens de Koning.

‘De koning had gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet’

In de Tweede Kamer wordt de reis van coalitie tot oppositie zelfs onbegrijpelijk genoemd en zijn er al Kamervragen gesteld. Alleen Kamerlid Henk Krol doet het voorval af als “jaloezie” richting de Koning. De SGP heeft geen zin om te reageren, aldus een zegsman. GroenLinks-voorman Klaver noemt het “echt een verkeerd signaal. We vragen mensen zoveel mogelijk thuis te blijven, dan helpen dit soort berichten niet.” Ook D66-er Sneller twitterde: “Juist gezien de voorbeeldfunctie die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk in je eigen omgeving te blijven”.

Verbazing is er vooral over het gebrek aan voelsprieten. Want waarom hebben de Koning en zijn hele entourage dit niet zelf kunnen bedenken? Is het niet onhandig juist nu de tweede golf van de pandemie voluit aan de gang is, een beeld neer te zetten dat de koninklijke familie zich niet hoeft te houden aan de oproep van het kabinet?

Het is een vraag die vooral premier Rutte aangaat. Hij was van de reis op de hoogte, maar op de vraag of hij ermee heeft ingestemd dat de familie naar Griekenland ging, geeft de RVD geen antwoord.

De Rijksvoorlichtingsdienst stelt dat de minister-president “te allen tijde” ministerieel verantwoordelijk is en reageert vooralsnog verder niet. Rutte zelf zat vrijdag in Brussel bij de EU-top. Hij twitterde van daaruit dat we vooral de wekelijkse persconferentie van vice-premier De Jonge moesten volgen. Maar daarna werd het stil.

Het is niet de eerste keer dat het Koningspaar in opspraak komt. Afgelopen zomer twitterde de Koning een foto, waarop hij met Koningin Máxima te dicht naast een restaurant-eigenaar staat. Daarmee negeerden ze de anderhalvemeterregel. Willem-Alexander excuseerde zich en zei: “In de spontaniteit van het moment hebben we daar toen niet op gelet.” Ook de plannen voor het bouwen van een vakantiehuis in Mozambique moesten ze terugdraaien, omdat het vakantiepark via een dubieuze vastgoedondernemer werd ontwikkeld en de lokale bevolking de dupe zou zijn. Verontwaardiging kwam er eerder over de beelden van Maxima en Willem-Alexander die met Poetin een biertje dronken tijdens de winterspelen in Rusland. Overigens kreeg prinses Beatrix in haar periode als Koningin ook de publieke verontwaardiging over zich heen, toen zij gewoon naar Oostenrijk op vakantie ging, terwijl daar juist een extreem-rechtse regering was aangetreden.

