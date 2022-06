Reisbranche sleept Schiphol voor de rechter vanwege de te verwachten zomerchaos

De organisatie wil de geleden schade als gevolg van de te verwachten Schiphol-chaos op de luchthaven zelf verhalen. Dat bevestigt ANVR-directeur Frank Oostdam tegenover het ANP. De ANVR vreest dat een groot aantal reisorganisaties failliet kan gaan door de problemen. Ook omdat reisorganisaties wettelijk verplicht zijn om de kosten voor het annuleren van vakanties op zich te nemen.

De vraag daarbij is alleen of alle extra kosten, zoals bijvoorbeeld die van geboekte hotels, museumkaartjes of geplande wandelexcursies die door een geannuleerde vlucht in het water vallen, wel allemaal verhaald kúnnen worden. De situatie voor de reisbranche is extra nijpend doordat vrijwel alle bedrijven in de sector weinig vet op de botten hebben na twee jaar van ‘corona-ellende’, zo klinkt het.

Maatregelen nodig

De luchthaven zegt maatregelen te moeten nemen om een infarct in de zomer te voorkomen. Donderdag of vrijdag moet er meer duidelijkheid komen over hoeveel vluchten geschrapt worden. De Telegraaf schreef vanochtend dat er honderden vluchten geannuleerd worden, wat tienduizenden reizigers gaan merken.

Momenteel wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om passagiers om te boeken en of vluchten vanaf andere luchthavens uit te voeren. Verder zal een boekingsstop worden ingesteld, melden ingewijden tegen het ANP. De verwachting is dat Schiphol vrijdag de uitwerking van de plannen officieel presenteert. Mogelijk dat in de loop van donderdag al meer bekend wordt.

Personeelstekort

Schiphol kampt met personeelstekorten onder met name beveiligers en afhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte op de luchthaven, waardoor soms vluchten geannuleerd of vertraagd worden. Om meer personeel aan te trekken sprak de luchthaven met de vakbonden af dat beveiligers, bagage-afhandelaars, schoonmakers en buschauffeurs op het vliegveld deze zomer een bonus krijgen van 5,25 euro per uur. Ook na de zomer krijgen ze meer loon, maar wel minder dan tijdens de drukke periode.

Bij het schrappen van vluchten speelt de onafhankelijke slotcoördinator die de start- en landingsrechten op de luchthaven verdeelt een grote rol. Daarnaast moeten plannen ook juridisch houdbaar zijn. Luchtvaartmaatschappijen zullen de geleden schade voor het niet kunnen uitvoeren van vluchten vrijwel zeker op Schiphol willen verhalen.

Belangenvereniging voor luchtvaartmaatschappijen BARIN heeft herhaaldelijk laten weten dat het verplicht schrappen van vluchten alleen als ‘laatste redmiddel’ moet worden gebruikt. De branchevereniging denkt dat met de nieuwe afspraken over meer loon en betere arbeidsvoorwaarden, en ‘nu al meer mensen op de vloer’, de doorstroom op Schiphol al verbetert. Verschillende maatschappijen gaven al aan geen heil te zien in het schrappen van vluchten.

Steeds meer vakantiegangers willen Schiphol mijden Nederlanders die met het vliegtuig op vakantie gaan, kiezen vaker voor een luchthaven in België of Duitsland. Ook regionale luchthavens zoals Rotterdam, Eindhoven en Maastricht zijn in trek. Reisorganisatie Sunweb merkt dat steeds meer reizigers een vakantie boeken vanaf de luchthavens van onder meer Brussel, Düsseldorf of Keulen-Bonn. Daarmee hopen ze taferelen te voorkomen zoals op Schiphol, waar vaak lange rijen staan. Ook bij TUI merken ze de onrust onder de vakantieganger en zien ze meer interesse voor een vertrek vanaf regionale luchthavens. Zeker een op de zes Nederlanders maakt volgens Sunweb gebruik van de mogelijkheid om vanaf een Duitse of Belgische luchthaven te vertrekken. Sunweb merkte al dat in de meivakantie Brussels Airport aan populariteit won. Ook voor Sunweb zelf is het uitwijken naar andere luchthavens een manier om de drukte op Schiphol te ontlopen. Bij Corendon merken ze eveneens een toegenomen interesse voor vakantievluchten vanaf bijvoorbeeld Maastricht of Groningen. Daarnaast is er ook steeds meer vraag naar vakantievluchten vanaf buitenlandse luchthavens vlak over de grens.