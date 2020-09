Regionale aanpak van het virus? Burgemeesters kijken vooral naar Den Haag

De bestrijding van de tweede golf zou maatwerk worden. Lokale overheden hebben met behulp van de GGD beter zicht op het virus en dus zullen er dit keer op regionaal niveau maatregelen genomen worden, aldus het kabinet. Maar terwijl deskundigen de afgelopen dagen herhaaldelijk hun zorgen uitten over de opmars van het coronavirus, kijken de burgemeesters van de grote steden naar Den Haag. Waar blijft de regionale aanpak van het virus?

Toegegeven, het is niet zo dat er lokaal helemaal niets gebeurt. Kroegen die zich niet aan de regels houden zijn gesloten en competities lopen nu al averij op omdat sportcomplexen na virusuitbraken de deuren dicht moeten houden. Evenementen worden uitgekleed of vinden geen doorgang. Ook werd er – weliswaar landelijk – bepaald dat in zes regio’s de kroegen om één uur ’s nachts moeten sluiten en er bij feestjes maximaal 50 mensen welkom zijn. Daar kwamen vrijdagmiddag 8 regio’s bij. In die regio's gaan de maatregelen zondag in.

Is dat voldoende? In Rotterdam en Amsterdam is de situatie al weken zorgelijk, waarom zitten er dit weekend toch weer duizenden supporters in de Kuip en de Johan Cruijff Arena? Scholen kampen keer op keer met besmettingen maar blijven toch open. Het openbaar vervoer draait weer als vanouds terwijl de bron van één op de tien corona-infecties op het werk is. En terwijl het virus om zich heen grijpt, rept geen burgemeester nog over mondkapjes.

Het zijn de burgemeesters die het regionale beleid maken, in overleg met hun collega’s in de veiligheidsregio. Maar ze blijken huiverig, misschien wel bevreesd voor een gebrek aan draagvlak voor lokale maatregelen onder inwoners. Burgemeester Jos Wienen (Haarlem) legde bij ‘Nieuwsuur’ de vinger op de zere plek. “In maart zaten het kabinet en de publieke opinie dicht bij elkaar. Nu lopen de meningen uiteen en is het land verbrokkeld.”

Een duivels dilemma

Wat gebeurt er als een voetbalstadion gesloten blijft terwijl fans zin hebben in een feestje en tegelijk even klaar zijn met dat gezeur over corona? In Tilburg weten ze er na donderdagavond alles van. Daar probeerde de gemeente grip op de situatie te houden door tijdens de Europese rentree van Willem II – na vijftien jaar – toe te staan dat supporters op een scherm buiten het stadion de wedstrijd konden volgen. Er werden afspraken gemaakt met de organisatie, maar het feest op het plein liep zichtbaar uit de hand. Burgemeester Theo Weterings werd overladen met kritiek vanuit de politiek en de samenleving, maar hij bleef bij zijn besluit. Hij noemt het een duivels dilemma: supporters waren anders ook bijeengekomen, stelt Weterings.

Ga er maar aan staan als burgemeester. Zeggen dat horeca of zalencentra in jouw stad op slot gaan, terwijl de tap bij cafés in de rest van het land blijft openstaan. Nee, zeggen verschillende burgemeesters: maatregelen moeten niet lokaal maar door Den Haag worden afgekondigd. Het Parool meldde vrijdagmiddag op basis van bronnen dat de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een lijstje met stappen klaar heeft liggen, maar die nog niet doorvoert. Maatregelen die de bewegingsvrijheid van mensen beperken, of die economische schade veroorzaken worden wat Amsterdam en de buurgemeenten betreft het liefst genomen door het kabinet, schrijft het Parool. De steun van Den Haag helpt bij de verdediging van het beleid.

Ook burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Jan Lonink (Terneuzen), beide voorzitter in hun veiligheidsregio, riepen de afgelopen dagen op tot landelijke maatregelen. Maar het veiligheidsberaad met daarin 25 burgemeesters is niet eensgezindheid. Burgemeester Koen Schuiling (Groningen) zei tegen RTV Noord dat hij helemaal niet zit te wachten op landelijke afspraken. Hij vindt de huidige maatregelen voldoende en vaart zijn eigen koers door vooral in te zetten op communicatie. Ruim 60.000 studenten en alle sportverenigingen kregen onlangs post van hem. Houd je aan de coronaregels, was zijn boodschap, en beperk de derde helft na een wedstrijd.

